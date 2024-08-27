Столтенберг скликає Раду Україна - НАТО 28 серпня на прохання Києва
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, скличе Раду Україна - НАТО на прохання Києва
Про це повідомила речниця НАТО Фарах Дахлаллах, передає Reuters.
Вона розповіла, що зустріч відбуватиметься на рівні послів. За її словами, міністр оборони України Рустем Умєров має виступити через відеозвʼязок під час Ради й поінформувати союзників про ситуацію на фронті й пріоритетні потреби в силах і засобах.
"Зустріч завтра відбудеться після нещодавніх хвиль сильних російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі", - підкреслила Дахлаллах.
Також вона наголосила, що країни-члени НАТО "надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони прагнуть ще більше зміцнити оборону України".
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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