Столтенберг скликає Раду Україна - НАТО 28 серпня на прохання Києва

Про це повідомила речниця НАТО Фарах Дахлаллах, передає Reuters.

Вона розповіла, що зустріч відбуватиметься на рівні послів. За її словами, міністр оборони України Рустем Умєров має виступити через відеозвʼязок під час Ради й поінформувати союзників про ситуацію на фронті й пріоритетні потреби в силах і засобах.

"Зустріч завтра відбудеться після нещодавніх хвиль сильних російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі", - підкреслила Дахлаллах.

Також вона наголосила, що країни-члени НАТО "надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони прагнуть ще більше зміцнити оборону України".