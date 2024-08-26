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РФ запустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів: Зеленський провів Ставку після масованої атаки

Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
18:42
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів

Зміст

Про це він повідомив у Telegram. 

"Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів", - написав президент.

Так, Зеленський заслухав доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка та голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. 

Під час цього посадовці детально проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту - ухвалили відповідні рішення.

"На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - додав Зеленський.

За його словами, під час ставки була також доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема, оборони Покровська. Посадовці ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.

Теги:
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
Енергетика
Покровськ
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