Одного дня Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО, - генсек Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна "одного дня" приєднається до коаліції 33-м або 34-м членом
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що Рютте утримався від того, аби сказати, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції запросити Україну на НАТО після того, як президент Володимир Зеленський офіційно розкрив деталі Плану перемоги.
"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз - про хронологію", - сказав генсек НАТО.
Рютте наголосив, що наразі союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.
"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - додав генсек.
- Посолка США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявила, що у найближчому майбутньому НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс.
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