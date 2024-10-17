Одного дня Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО, - генсек Рютте

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Рютте утримався від того, аби сказати, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції запросити Україну на НАТО після того, як президент Володимир Зеленський офіційно розкрив деталі Плану перемоги.

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз - про хронологію", - сказав генсек НАТО.

Рютте наголосив, що наразі союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - додав генсек.