Найближчим часом Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО, - посолка США Сміт
У найближчому майбутньому НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс
Про це заявила посолка США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає hromadske.
"Позиція НАТО стосовно майбутнього членства України в Альянсі дуже чітка. Ми заявили цього літа на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства і стане членом Альянсу. Зараз ми не перебуваємо на тому етапі, коли Альянс обговорює надання запрошення Україні в короткостроковій перспективі", - заявила Джуліан Сміт.
При цьому вона запевнила, що НАТО й Київ працюють над тим, щоб Україна продовжувала рухатися до членства в Альянсі.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги. Першим пунктом перемоги є запрошення України в НАТО.
Посолка України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишить Білий дім.
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