Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади, - посол в Альянсі Галібаренко

Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, передає Reuters.

"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - зазначила Галібаренко.

За її словами, запрошення "усуне яблуко розбрату" між Києвом і Москвою.

"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вирок: все, більше не можна підіймати ставки, використовуючи цю тему", - додала пані посол.

Наталія Галібаренко також зазначила, що Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз надішле потужний сигнал.

На запитання, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим раніше, тим краще".