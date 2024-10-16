Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади, - посол в Альянсі Галібаренко
Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишить Білий дім
Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, передає Reuters.
"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - зазначила Галібаренко.
За її словами, запрошення "усуне яблуко розбрату" між Києвом і Москвою.
"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вирок: все, більше не можна підіймати ставки, використовуючи цю тему", - додала пані посол.
Наталія Галібаренко також зазначила, що Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз надішле потужний сигнал.
На запитання, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим раніше, тим краще".
Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги. Першим пунктом перемоги є запрошення України в НАТО.
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