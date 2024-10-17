Обговорили кроки, які допоможуть Україні у боротьбі з РФ: Зеленський зустрівся з Рютте

Про це повідомляє Офіс президента.

Також Зеленський разом із главою Міноборони Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.



"Запрошення України до НАТО посилить нас дипломатично і наблизить до реального та справедливого миру. Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і ми зробимо все, щоб це сталося. Під час нашої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили кроки, які посилять Україну та допоможуть у нашій боротьбі", - написав президент у Telegram.



Також він висловився, що "було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО".

Зеленський також висловив сподівання на готовність НАТО до наступного саміту в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на €40 млрд.



Водночас генсек Рютте запевнив, що Альянс докладатиме зусиль, аби Київ отримав все необхідне для оборони.



"Протягом останніх трьох тижнів я говорив з усіма союзниками. Є абсолютна єдність. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії. Ми продовжуватимемо це робити", - заявив він.

Також Рютте зазначив, що Китай став вирішальним чинником, який сприяє російській війні проти України, зауваживши, що слід "чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами".

"І він (Китай, - ред.) не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості", - сказав генсек.

Раніше стало відомо, що Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна - НАТО.





