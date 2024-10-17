Обговорили кроки, які допоможуть Україні у боротьбі з РФ: Зеленський зустрівся з Рютте
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі й обговорив кроки, які посилять Україну
Про це повідомляє Офіс президента.
Також Зеленський разом із главою Міноборони Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
"Запрошення України до НАТО посилить нас дипломатично і наблизить до реального та справедливого миру. Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і ми зробимо все, щоб це сталося. Під час нашої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили кроки, які посилять Україну та допоможуть у нашій боротьбі", - написав президент у Telegram.
Також він висловився, що "було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО".
Зеленський також висловив сподівання на готовність НАТО до наступного саміту в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на €40 млрд.
Водночас генсек Рютте запевнив, що Альянс докладатиме зусиль, аби Київ отримав все необхідне для оборони.
"Протягом останніх трьох тижнів я говорив з усіма союзниками. Є абсолютна єдність. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії. Ми продовжуватимемо це робити", - заявив він.
Також Рютте зазначив, що Китай став вирішальним чинником, який сприяє російській війні проти України, зауваживши, що слід "чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами".
"І він (Китай, - ред.) не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості", - сказав генсек.
Раніше стало відомо, що Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна - НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе