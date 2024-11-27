Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії
Очільник Кремля Володимир Путін, на арешт якого видав ордер Міжнародний кримінальний суд, по обіді 27 листопада прибув в Астану з державним візитом
Про це повідомляє казахстанська служба Радіо "Свобода".
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрів Путіна в аеропорту, а опісля відбулася урочиста церемонія зустрічі в резиденції Акорда. Відтак Путін і Токаєв провели переговори.
Володимир Путін і Касим-Жомарт Токаєв, Фото: gettyimages
За підсумками переговорів Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін ухвалили спільну заяву "про поглиблення стратегічного партнерства в умовах нового глобального порядку", – зазначили у пресслужбі президента Токаєва.
Як повідомляє пресслужба Токаєва, під час перемовин сторони обговорили перспективи розвитку взаємодії в таких сферах, як промислова кооперація, енергетика, нафтогазова промисловість, транзит енергоресурсів, машинобудування, транспорт та логістика, фінанси, екологія та водна політика, освіта, наука та культурно-гуманітарні зв'язки. За повідомленням Акорди, сторони домовилися підписати 20 угод щодо енергетики, транспорту й інших сфер.
Окрім зустрічі з Токаєвим, у Казахстан Путін приїхав також для участі в черговій сесії ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, – ред.).
Володимир Путін, Фото: gettyimages
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації населення, зокрема українських дітей.
- Казахстан не підписував і ратифікував Римський статут. Тому він не зобов’язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Водночас 2 вересня російський диктатор перебував із візитом у Монголії, яка підписала Римський статут і мала б арештувати Путіна. Втім Монголія не зробила цього й заявила, що причиною є її залежність від імпорту російських енергопродуктів.
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