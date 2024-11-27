Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії

Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії

Олена Будько
27 листопада, 2024 середа
23:30
Світ путін Токаєв

Очільник Кремля Володимир Путін, на арешт якого видав ордер Міжнародний кримінальний суд, по обіді 27 листопада прибув в Астану з державним візитом

Зміст

Про це повідомляє казахстанська служба Радіо "Свобода".  

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрів Путіна в аеропорту, а опісля відбулася урочиста церемонія зустрічі в резиденції Акорда. Відтак Путін і Токаєв провели переговори.

путін Токаєв

Володимир Путін і Касим-Жомарт Токаєв, Фото: gettyimages

 

За підсумками переговорів Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін ухвалили спільну заяву "про поглиблення стратегічного партнерства в умовах нового глобального порядку", – зазначили у пресслужбі президента Токаєва. 

Як повідомляє пресслужба Токаєва, під час перемовин сторони обговорили перспективи розвитку взаємодії в таких сферах, як промислова кооперація, енергетика, нафтогазова промисловість, транзит енергоресурсів, машинобудування, транспорт та логістика, фінанси, екологія та водна політика, освіта, наука та культурно-гуманітарні зв'язки. За повідомленням Акорди, сторони домовилися підписати 20 угод щодо енергетики, транспорту й інших сфер.

Окрім зустрічі з Токаєвим, у Казахстан Путін приїхав також для участі в черговій сесії ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, – ред.). 

путін

Володимир Путін, Фото: gettyimages

 

  •  17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації населення, зокрема українських дітей.
  • Казахстан не підписував і ратифікував Римський статут. Тому він не зобов’язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Водночас 2 вересня російський диктатор перебував із візитом у Монголії, яка підписала Римський статут і мала б арештувати Путіна. Втім Монголія не зробила цього й заявила, що причиною є її залежність від імпорту російських енергопродуктів.
Теги:
Новини
Росія
Казахстан
Володимир Путін
Кримінал
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
Роб Бауер
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
23:55
Педрінью отримує червону картку, ПСВ - "Шахтар"
"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів
23:55
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 27 листопада
23:53
Георгій Судаков та Олів'є Боскальї (праворуч), ПСВ - Шахтар
ПСВ - "Шахтар" 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні
22:50
окупант
"Група Саваля": російські окупанти створюють новий загороджувальний загін
22:48
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ
22:43
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті зафіксували 150 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
21:55
На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців
21:41
Оновлено
Віктор Циганков, "Штурм" - "Жирона", Ліга чемпіонів
Циганков не врятував "Жирону" від поразки в матчі зі "Штурмом". Результати та розклад ЛЧ за 27 листопада
21:32
Динамо
"Динамо" - "Вікторія Плзень": букмекери спрогнозували першу перемогу киян у Лізі Європи
21:15
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Новий контрнаступ, ситуація на фронті та контингент європейських військових в Україні. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров у Сеулі розповів, які наслідки участь КНДР у війні проти України може мати для Південної Кореї
21:00
"Голодомор, окупація, вигнання та війна": українські та турецькі науковці в Анкарі обговорили злочини РФ проти українців і кримських татар
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та глобальні ризики союзу РФ, Ірану й КНДР
20:50
повістка
Мер Конотопа заявив, нібито за 2 дні на Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури
20:48
TikTok
TikTok заблокує для користувачів-підлітків доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
20:24
Кіт Келлог
Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Келлога
20:21
суховантаж Китаю Yi Peng 3
Слідство підозрює, що пошкодити кабелі в Балтійському морі могло китайське судно, - WSJ
20:03
OPINION
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
19:47
Дмитро Медведєв
Дозвіл бити західною зброєю по території РФ: Медведєв погрожує атакувати бази НАТО
19:38
Микола Княжицький
У переговорах щодо Криму мають брати участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, - нардеп Княжицький
19:27
мобілізація в Україні
США закликають Україну розпочати мобілізацію з 18 років, - Reuters
18:58
електроенергія, відключення
Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада
18:52
Ламін Ямаль, збірна Іспанії, Євро-2024
Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024
18:50
Росія з КНДР
США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети
18:49
Оновлено
на фото наслідки атаки РФ
РФ прицільно атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
18:40
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Якщо ініціатива Байдена про $24 млрд для України не була погоджена з Трампом, то це пустота, - нардеп Гончаренко
18:21
Україна Японія
Україна отримала від Японії $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору
18:12
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"Буде повільнішим та передбачуванішим": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик - Фʼюрі
18:03
У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік
18:01
OPINION
Демократія втомилася без політичної волі та лідерства особистостей
17:50
Укренерго
Кабмін погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго
17:48
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні
17:42
пожежа від цигарки
В Україні з нового року суттєво зростуть ціни на цигарки
17:42
Інтерв’ю
Ярно Хабіхт
Реформи в охороні здоров'я наближають Україну до ЄС, - представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
17:36
Україна-Польща
У Польщі заявили про готовність розпочати ексгумацію на Волині протягом доби
17:34
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Потрібно показати Трампу, що перемога України – це нові можливості для бізнесу США, - ексголова української делегації у ПА НАТО Юринець
17:19
Оновлено
Покровськ
У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, серед них 32 дитини
17:10
У Бристолі графіті Бенксі продадуть разом з будівлею, на якій воно намальоване
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV