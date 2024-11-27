Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії

Про це повідомляє казахстанська служба Радіо "Свобода".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрів Путіна в аеропорту, а опісля відбулася урочиста церемонія зустрічі в резиденції Акорда. Відтак Путін і Токаєв провели переговори.

Володимир Путін і Касим-Жомарт Токаєв, Фото: gettyimages

За підсумками переговорів Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін ухвалили спільну заяву "про поглиблення стратегічного партнерства в умовах нового глобального порядку", – зазначили у пресслужбі президента Токаєва.

Як повідомляє пресслужба Токаєва, під час перемовин сторони обговорили перспективи розвитку взаємодії в таких сферах, як промислова кооперація, енергетика, нафтогазова промисловість, транзит енергоресурсів, машинобудування, транспорт та логістика, фінанси, екологія та водна політика, освіта, наука та культурно-гуманітарні зв'язки. За повідомленням Акорди, сторони домовилися підписати 20 угод щодо енергетики, транспорту й інших сфер.

Окрім зустрічі з Токаєвим, у Казахстан Путін приїхав також для участі в черговій сесії ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, – ред.).

Володимир Путін, Фото: gettyimages