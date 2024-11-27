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На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців

Олена Будько
27 листопада, 2024 середа
21:55
Війна з Росією

У День морської піхоти Росії, 27 листопада, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців

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Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

"Воїни Сил спеціальних операцій  під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", зазначили в повідомленні.

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться. 

 

 

Днями Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти. Також наші воїни взяли в полон військових з 1-ї танкової армії РФ. 

Теги:
Відео
Новини
Росія
військові
ССО
полонені
Курськ
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