На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців

Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

"Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", зазначили в повідомленні.

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.

Днями Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти. Також наші воїни взяли в полон військових з 1-ї танкової армії РФ.