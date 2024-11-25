Захопили в полон військових РФ: Третя штурмова провела успішну операцію в Копанках на Харківщині
Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти
Про це Третя штурмова повідомила в телеграм-каналі.
"Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів", – йдеться в повідомленні.
Полонені – військові з 1-ї танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені. Як розповіли в Третій штурмовій, під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.
"Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України", – додали у Третій ОШБ.
- За даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби 24 листопада на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку. На Харківському ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.
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