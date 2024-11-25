Захопили в полон військових РФ: Третя штурмова провела успішну операцію в Копанках на Харківщині

Про це Третя штурмова повідомила в телеграм-каналі.

"Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів", – йдеться в повідомленні.

Полонені – військові з 1-ї танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені. Як розповіли в Третій штурмовій, під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

"Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України", – додали у Третій ОШБ.