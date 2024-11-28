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Головна Енергетика "Точно не буде": військовий експерт Жмайло про можливість повного блекауту
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"Точно не буде": військовий експерт Жмайло про можливість повного блекауту

Марина Клюєва
28 листопада, 2024 четвер
09:29
Енергетика Київ без світла, блекаут

У росіян є запасу міцності ще на 2-3 масовані атаки

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Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського  центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Стосовно удару, який Російська Федерація наносить, то останній такий масований був 26 серпня, потім почалися масовані удари, мені здається, пару тижнів тому. Відповідно Російська Федерація весь той період, починаючи з літа, намагалася здійснювати накопичення. Основним типом ракети крилатої, якою вона атакує Україну, є ракета Х-101, які вони постійно намагаються удосконалювати і запускати їх на критично малиш висотах. Це, до речі, та ракета, яка вразила дитячу лікарню Охматдит. Відповідно я не думаю, що можуть бути прям такі масовані атаки, які ми бачили в серпні, які ми бачили у листопаді", - розповів він. 

Дмитро Жмайло зазначив, що росіяни продовжуватимуть виробляти ракети і "шахеди", але вважає, що повного блекауту в Україні їм досягти не вдасться. 

"Для того, щоб підтримувати ось такий постійний тиск і напругу, щоб лунали повітряні тривоги, то однозначно росіяни будуть намагатися цього прагнути. У них десь є запасу міцності на 2-3 масовані атаки, відповідно вони можуть виробляти тих же ракет Х десятки, на жаль, десятки одиниць. Вони намагаються виробляти "шахеди" і десь подвоюють, раніше виконують свої плани. Тому однозначно зима для нас буде важкою, але сказати, що росіянам вдасться нас повантажити у повний блекаут, такого точно не буде", - зауважив співзасновник та виконавчий директор Українського  центру безпеки та співпраці.

  • Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА: на території Київської області працювала ППО. Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
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