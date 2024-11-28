Якщо росіяни закріпляться на правому березі Осколу, матимуть можливість брати Куп’янськ в оточення, - депутат Харківської облради Скорик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас на Куп’янську лінія фронту змінюється, на жаль, не в наш бік. У нас є прориви на правий берег річки Оскіл, в районі дворічної. Два таких моменти, хто там місцевий, то знає, там найменше русло річки, практично там мілина, тому вони змогли переправитися, закріпитися. І зараз ми вже маємо плацдарм на правому березі, що є негативно для наших військ для логістики. Взагалі для ситуації на Куп’янщині, тому що якщо вони закріпляться, то матимуть можливість брати Куп’янськ в кільце, перекривати логістичні шляхи", - сказав він.

За його словами, за останній час, це найбільше просування у Харківській області.

"Як ми бачимо, це вони роблять на Донбасі і в Луганській області, як вони це робили. Просто перекривають життєдіяльність і таким чином заходять з двох сторін, беруть в кільце. Тому є продвиження і там в інших містах, тому ситуація вкрай негативна, тому що ми реально, це, мабуть, за останні періоди найбільші втрати у нас і найбільші продвиження по Харківській області, які ми маємо. На Липцях у нас стабільна ситуація, на Вовчанському напрямку теж стабільна ситуація більш-менш. Там наші Сили оборони не дають можливості ні дислокації їм, ні пересування, ніяких просувань", - розповів Олександр Скорик.