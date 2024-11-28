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Відбудова та модернізація України: як ЄС посилює спроможності професійно-технічної освіти

Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
08:00
Суспільство

ЄС та Україна створюють Центри професійної досконалості на базі наявних закладів профтехосвіти. Для цього вже залучили кредити від Європейського інвестиційного банку. За даними МОН, такі центри в наступні кілька років відкриють у 9 областях України

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Конструктори та механіки, енергетики й будівельники, зварювальники та слюсарі – саме інженерно-технічні та робітничі спеціальності мають нині найбільший попит на ринку праці. Тому сьогодні Європейський Союз, міжнародні партнери, держава та бізнес об'єднали зусилля  для розвитку профтехосвіти в Україні.

"У нас у зв'язку з війною посилилась нестача кваліфікованих кадрів на ринку праці, тому завдання держави передусім полягає у тому, щоб популяризувати професійну технічну освіту, створити умови для здобуття навичок кожним охочим. Це дасть змогу розширити професійні траєкторії наших громадян, які, можливо, в умовах воєнного стану змінили місце проживання, повернулися з фронту і потребують перекваліфікації або підвищення навичок у певних професіях", – розповіла державна експертка директорату професійної освіти МОН Оксана Румовська.

За її словами, коштом ЄС Україна планує модернізувати заклади профтехосвіти, впровадивши інновації та створивши інклюзивне освітнє середовище. У цих центрах влада має намір запровадити широкий спектр короткострокових освітніх програм.

Перший Центр професійної досконалості  планують відкрити орієнтовно у 2027 році в Івано-Франківську. А доти в місті активно впроваджують іншу освітню ініціативу. Так, "Промприлад" і Київська школа економіки в межах проєкту Upskill Now за підтримки ЄС мають намір підготувати 10 тис. фахівців для українського ринку праці.

"Власне, для того, щоб допомогти ринку впоратись із цим дефіцитом (кваліфікованих кадрів, – ред.), ми будемо запускати короткострокові навчальні програми, починаючи з лютого наступного року. Для деяких із цих програм ми будемо робити партнерства із закладами професійної освіти, які вже є у нас у Франківську", – розповіла журналістам координаторка проєкту UpSkill Now у "Промприлад. Реновація" Оксана Архипчук.

Долати кадрову кризу та приваблювати працівників будуть перекваліфікацією, практичними курсами та стажуваннями. А поки досліджують ринок праці, опитують роботодавців і шукають підходи до майбутніх фахівців.

За словами Оксани Архипчук, не так складно знайти працедавців, які готові надати робочі місця, і створити відповідні освітні програми. Набагато складніше знайти охочих опанувати робітничі спеціальності.

Так, до повномасштабного вторгнення РФ більш ніж половина офіційно зареєстрованих безробітних мали вищу освіту. Натомість 55% компаній уже зараз відчувають брак робітничих кадрів. Найбільший запит – на працівників у сфері будівництва, транспорту, металургії, машинобудування, промисловості. Цих фахівців якраз готує система професійної освіти. Тому влада вважає за необхідне демонструвати молоді переваги професійної освіти та відкривати світ різних професій. За задумом посадовців, профтехи мають стати місцями, де здобувати високооплачувані професії стане престижно.

Однією з наймасштабніших програм ЄС для підтримки профтехосвіти є Eu4Skills. Кошти спрямували на підсилення реформи закладів професійно-технічної освіти, запровадження нових стандартів і професій, модернізацію інфраструктури та обладнання. До програми, зокрема, долучилось Вище професійне училище №34 міста Стрий. Уже до літа повністю оновлять як сам заклад, так і обладнання для студентів.

Влада переконана: технічні професії стануть украй необхідними й після нашої перемоги. Тому ПТО мають стати конкурентними вже зараз. Завдяки ЄС можливостей для цього стає все більше.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

#РазомНавчаємося #РазомЗростаємо

Теги:
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Новини
ЄС
освіта
Чернівці
Війна з Росією
відбудова України
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