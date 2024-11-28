Дозвіл Україні бити переданою зброєю по РФ не збільшив ризик ядерного удару Путіна, - розвідка США

Про це пише Reuters.

В американській розвідці припускають, що є ядерний удар РФ є малоймовірним, попри "все більш войовничі заяви" російського диктатора Володимира Путіна.

"Але Росія, ймовірно, розширить кампанію саботажу проти європейських об'єктів, щоб посилити тиск на Захід через його підтримку Києва", - заявили два високопоставлені посадовці.

За результатами низки розвідувальних оцінок за останні сім місяців, ядерна ескалація навряд чи стане наслідком рішення про послаблення обмежень на використання Україною американської зброї.

Деякі посадовці вважають, що занепокоєння щодо ескалації, включно з ядерними побоюваннями, були перебільшені, але підкреслюють, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, і що ядерна ескалація не виключена.

Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг переконаний, що російська армія за 5 років може відновити власні сили, що дозволить здійснити будь-яку агресію проти території НАТО.



