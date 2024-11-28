Скаутська організація "Пласт" відмовилась від використання Telegram

Про це Пласт повідомив у facebook.

Вказано, що відповідне рішення ухвалив стратегічний орган Пласту Крайова пластова рада. Його пояснили заявами СБУ щодо наявного серйозного впливу російських спецслужб (ФСБ) на роботу Telegram, який підтверджує експертне середовище у сфері кібербезпеки, та відсутністю прозорості щодо механізмів захисту користувацьких даних.

"Тож до кінця січня 2025 року всі офіційні телеграм-канали та групи Пласту будуть закриті. Натомість ми будемо використовувати альтернативні захищені месенджери", - зазначили у Пласті.