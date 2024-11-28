Скаутська організація "Пласт" відмовилась від використання Telegram
Національна скаутська організація України "Пласт" 27 листопада оголосила про відмову від офіційного використання Telegram через безпекові ризики
Про це Пласт повідомив у facebook.
Вказано, що відповідне рішення ухвалив стратегічний орган Пласту Крайова пластова рада. Його пояснили заявами СБУ щодо наявного серйозного впливу російських спецслужб (ФСБ) на роботу Telegram, який підтверджує експертне середовище у сфері кібербезпеки, та відсутністю прозорості щодо механізмів захисту користувацьких даних.
"Тож до кінця січня 2025 року всі офіційні телеграм-канали та групи Пласту будуть закриті. Натомість ми будемо використовувати альтернативні захищені месенджери", - зазначили у Пласті.
- Заборону на використання Telegram з 11 листопада ввели у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також з 1 грудня у Київському лінгвістичному університеті і з 1 січня 2025 року у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
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