"Швидко виходьте": розвідка перехопила розмову військових КНДР на Курщині
Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову, під час якої військовий КНДР перевіряє зв'язок та підганяє солдатів
Про це повідомляє ГУР МО.
У перехопленій розмові військових КНДР на Курщині черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв'язку та підганяє солдатів.
"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад", – прокричав військовий.
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