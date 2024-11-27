Ледачим, жадібним, дрібʼязковим, фальшивим і потворним став не лише споживацький світ, а й політики в ньому. Логічний фінал цієї епохи відбувається на наших очах.

До речі, така ж сліпа віра у мудрість технологічного прогресу є такою ж небезпекою.

Чому для нас це важливо.

В обставинах, які вимальовуються, нам точно доведеться покладатися на самих себе значно більше, аніж це було досі. Сьогодні, як ніколи раніше, мені пригадується крута мотиваційна настанова тренера з плавання, яку він сказав мені малому під час одних змагань. Цей момент у мене досі перед очима. Сказав тоді він таке: "Не озирайся ні на кого, не дивися на сусідні доріжки. Просто щоразу пливи на свій найкращий результат. Перемога обовʼязково буде".

Плисти на свій найкращий результат до своєї мети, не озираючись довкола — це наше все у сьогоднішній ситуації. Мета у нас одна. Поки існує Імперія Зла, іншої бути не може.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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