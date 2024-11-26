"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Північна Корея перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання світла в нині закритий спільний індустріальний парк у місті Кесон
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.
Військові заявляють, що це стало останнім кроком до розриву зв'язків між Північною Кореєю та Південною Кореєю.
Військові помітили, як північнокорейські солдати демонтують частину ліній електропередач, що з’єднують опори, побудовані вздовж дороги Кьонгуй. Заїх словами, КНДР ще не знесла нині недіючі опори електропередач.
Агенство зазначає, що Південна Корея побудувала 48 опор електропередач, зокрема 15 розташованих на півночі, щоб забезпечити електроенергією промисловий комплекс Кесонг, який зараз закритий. Але постачання електроенергії було припинено з червня 2020 року, коли КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку в комплексі.
- У жовтні Північна Корея підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність.
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