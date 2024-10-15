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КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю, - Сеул

Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
06:42
Світ Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

У вівторок, 15 жовтня, Північна Корея підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, КНДР підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю та колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові Південної Кореї заявили, що посилили спостереження та готовність.

  • Північна Корея привела в повну бойову готовність свою артилерію біля кордону й посилила пости ППО у Пхеньяні. Там побоюються атак дронів з півдня.

Теги:
КНДР
Південна Корея
Військові новини
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