КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю, - Сеул

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, КНДР підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю та колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові Південної Кореї заявили, що посилили спостереження та готовність.