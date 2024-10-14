КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Північна Корея привела в повну бойову готовність свою артилерію біля кордону й посилила пости ППО у Пхеньяні. Там побоюються атак дронів з півдня
Про це передає Yonhap.
Генеральний штаб Корейської народної армії КНДР 12 жовтня віддав наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону бути в повній вогневій готовності.
Згідно з наказом, "вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до воєнного часу, мають бути переведені у вогневу готовність до 20:00 13 жовтня".
Генштаб наказав збройним силам усіх рівнів підготувати ретельні контрзаходи на випадок, якщо ще один південнокорейський безпілотник "перетне кордон", і вдарити по ньому, навіть якщо це переросте у збройний конфлікт.
Підрозділи всіх рівнів мають посилити пильність, особливо це стосується протиповітряної оборони у Пхеньяні.
Північна Корея стверджує, що безпілотники з півдня 3, 9 і 10 жовтня проникли у Пхеньян, де скинули пропагандистські листівки. У Сеулі зазначили, що не можуть підтвердити цю інформацію.
Що відомо
Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.
За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.
Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.
7 вересня Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль, наповнених макулатурою та іншими відходами, у напрямку Сеула та прилеглих районах.
23 вересня Південна Корея висловила серйозне занепокоєння через продовження запуску повітряних куль зі сміттям з боку Північної Кореї, оголосивши про можливі військові дії у відповідь.
13 жовтня південнокорейські військові заявили, що виявили GPS-датчики в деяких повітряних кулях зі сміттям, які відправляє через кордон КНДР
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