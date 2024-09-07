Макулатура, шматки пластику, пляшки: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею
7 вересня Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль, наповнених макулатурою та іншими відходами, у напрямку Сеула та прилеглих районах
Про це повідомляє Yonhap.
Північна Корея запускала повітряні кулі з вечора п’ятниці до раннього ранку суботи, і наразі близько 100 приземлилися в столиці та прилеглій до неї провінції Кьонгі, повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів.
У повітряних кульках не виявлено небезпечних матеріалів, які містили лише макулатуру, шматки пластику та пляшки.
З кінця травня Північна Корея запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на листівки, які розсилають через кордон північнокорейські перебіжчики та активісти в Південній Кореї.
Спочатку на цих повітряних кулях відправляли гній на південь, пізніше його замінили макулатурою та пластиком, а потім і пластикові пляшки.
Перед останньою кампанією була майже місячна перерва, починаючи з 10 серпня.
Що відомо
Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.
За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.
Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.
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