Макулатура, шматки пластику, пляшки: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею

Про це повідомляє Yonhap.

Північна Корея запускала повітряні кулі з вечора п’ятниці до раннього ранку суботи, і наразі близько 100 приземлилися в столиці та прилеглій до неї провінції Кьонгі, повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

У повітряних кульках не виявлено небезпечних матеріалів, які містили лише макулатуру, шматки пластику та пляшки.

З кінця травня Північна Корея запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на листівки, які розсилають через кордон північнокорейські перебіжчики та активісти в Південній Кореї.

Спочатку на цих повітряних кулях відправляли гній на південь, пізніше його замінили макулатурою та пластиком, а потім і пластикові пляшки.

Перед останньою кампанією була майже місячна перерва, починаючи з 10 серпня.

Що відомо

Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.

За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.

Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.

Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.

Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.