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КНДР вдруге відправила сотні повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

2 червня, 2024 неділя
07:31
Світ КНДР, Північна Корея

У неділю, 2 червня, Північна Корея запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Це вже другий подібний інцидент зі сторони КНДР за останній час

Зміст

Про це пише Yonhap з посиланням на сеульських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що виявив близько 600 повітряних куль, які перелетіли через військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і впали в Сеулі та прилеглій провінції Кьонгі.

За даними JCS, ці кулі містили різне сміття, зокрема недопалки, папір і пластикові пакети.

JCS порадив людям не торкатися цих об'єктів і повідомляти про них у найближчі військові або поліцейські органи, попередивши про можливу небезпеку від повітряних куль.

Зазначається, що військові не збивали повітряні кулі, оскільки не виключали можливість того, що вони можуть містити токсичні хімікати.

Міська влада Сеула також заявила в неділю, що буде цілодобово працювати центр з надзвичайних ситуацій для реагування на подібні об'єкти.

  • 29 травня Північна Корея вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.

Теги:
КНДР
Південна Корея
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