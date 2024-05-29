КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap.

За даними об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS), починаючи з вечора вівторка повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії", - заявили військові.

Натомість у неділю КНДР попереджала, що розкидає макулатуру та сміття у прикордонних районах у рамках акції проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.