КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни
Про це повідомляє Yonhap.
За даними об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS), починаючи з вечора вівторка повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні.
Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.
"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії", - заявили військові.
Натомість у неділю КНДР попереджала, що розкидає макулатуру та сміття у прикордонних районах у рамках акції проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.
- Північна Корея провела випробування тактичної балістичної ракети, оснащеної новою автономною навігаційною системою. Під час цього був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
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