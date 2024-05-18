КНДР випробувала балістичну ракету з новою системою навігації: Кім Чен Ин спостерігав за запуском

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Зазначається, що військові Південної Кореї виявили в п'ятницю, 17 травня, запуск, імовірно, балістичної ракети малої дальності, випущеної в бік Японського моря. За оцінками, вона пролетіла близько 300 кілометрів, перш ніж впасти в море.

У KCNA заявили, що точність і надійність автономної навігаційної системи були перевірені під час тестування. Водночас Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях - він був "дуже задоволений" результатом.

Кім Чен Ин також відвідав оборонно-промисловий комплекс та наголосив на необхідності прискорити виробництво "для швидкого зміцнення ядерної сили" країни.