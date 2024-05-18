КНДР випробувала балістичну ракету з новою системою навігації: Кім Чен Ин спостерігав за запуском
Північна Корея провела випробування тактичної балістичної ракети, оснащеної новою автономною навігаційною системою. Під час цього був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин
Про це повідомляє Kyodo із посиланням на офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.
Зазначається, що військові Південної Кореї виявили в п'ятницю, 17 травня, запуск, імовірно, балістичної ракети малої дальності, випущеної в бік Японського моря. За оцінками, вона пролетіла близько 300 кілометрів, перш ніж впасти в море.
У KCNA заявили, що точність і надійність автономної навігаційної системи були перевірені під час тестування. Водночас Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях - він був "дуже задоволений" результатом.
Кім Чен Ин також відвідав оборонно-промисловий комплекс та наголосив на необхідності прискорити виробництво "для швидкого зміцнення ядерної сили" країни.
- Північна Корея наприкінці квітня провела випробування нового рідинного ракетного двигуна, який, ймовірно, може встановлюватися на балістичні ракети.
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