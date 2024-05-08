Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ КНДР випробувала новий ракетний двигун для балістичних ракет

КНДР випробувала новий ракетний двигун для балістичних ракет

8 травня, 2024 середа
06:12
Світ КНДР
Зміст

Північна Корея наприкінці квітня провела випробування нового рідинного ракетного двигуна, який, ймовірно, може встановлюватися на балістичні ракети

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на аналітичний центр США.

Зазначається, що випробування проводили на стенді вертикального двигуна Yunsong на стартовій станції Sohae Satellite Launching Station.

Це є чітким свідченням того, що Північна Корея просувається у розробці більш складних балістичних ракет великої дальності, космічних ракет-носіїв і супутників.

На знімку від 29 квітня, оприлюдненому CSIS, видно сліди спаленої рослинності біля випробувального стенда. У квітні CSIS, а також представники Південної Кореї заявили, що є певні ознаки того, що Північна Корея може запустити свій другий супутник-розвідник до кінця місяця, але цього не сталося.

  • Нещодавно Північна Корея провела випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі.

Теги:
КНДР
Військові новини
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
речник Держдепу США Метью Міллер
6 травня, 2024 понедiлок
Держдеп США: Путін - президент РФ і діятиме в цій ролі
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
07:33
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 13 танків та 30 артсистем
07:30
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ вдруге атакує Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина
07:27
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії: загальний залп до 12 "калібрів"
07:26
ізраїльські солдати
МЗС Британії про наступ Ізраїлю на Рафах: Порушить міжнародне право і не призведе до знищення ХАМАСу
07:11
Оновлено
електроенергія
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
07:11
Анонс
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Баварія": де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
07:03
Дмитро Лубінець
Лубінець передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста
06:37
ЗСУ
РФ просувається на Донеччині та Запоріжжі: ISW оцінив ситуацію на фронті
05:52
Літак. авіація, Польща
Польща та союзники підіймали авіацію під час масованого обстрілу України з боку РФ
05:40
СУ-30
Попри санкції за два роки війни РФ придбала військове авіаційне обладнання майже на $500 млн, - ліберальне росЗМІ
04:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Вплине не лише на регіон, а й на весь світ": Туреччина просить Ізраїль вивести війська з ПП біля Рафаху
04:15
Канада
Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади
03:56
путін
Путін на "інавгурації", ймовірно, запевняв росіян, що режим у Росії надалі буде все більш автократичним, - ISW
02:34
НАТО
Нейтральні країни запропонували НАТО поглибити співпрацю у сфері розвідки та кібербезпеки на тлі агресії РФ
01:49
авіація
Польща розпочала військові навчання зі США та країнами Балтії Astral Knight-24
01:17
Клаус Йоханніс
Президент Румунії Йоханніс після зустріч з Байденом заявив, що розглядає можливість передачі Україні Patriot
00:52
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом
00:25
TikTok
TikTok подає до суду на США через законопроєкт, що може заборонити діяльність соцмережі
00:15
Jerry Heil у півфіналі Євробачення-2024
Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024
2024, вiвторок
7 травня
23:54
ПСЖ - "Борусія", Марко Ройс
"Борусія" сенсаційно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
23:46
Ексклюзив
Сергій Кривонос
"Блеф ні про що": генерал Кривонос щодо погроз РФ завдати ударів по Великій Британії
23:42
Оновлено
Вогонь, пожежа
В окупованому Луганську прогриміли вибухи: виникла пожежа
23:05
грузія
Двоє грузинських добровольців загинули в боях під Авдіївкою
23:02
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
"Челсі" знайшов у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:53
На фото: Логотип OpenAI
OpenAI запускає інструмент для виявлення діпфейків через вплив ШІ на світові вибори
22:40
Ексклюзив
телемарафон
"Ніхто не наважується вийти з телемарафону, а влада не наважується розпустити його", - нардепка Клименко
22:38
Зеленський анонсував "фактичний старт переговорів з ЄС у червні"
22:16
ГУР
ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С
21:55
Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами
21:20
Берлін, 9 травня 2023
У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня
21:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості дій противника неподалік Харкова й Сум, літній наступ РФ та мобілізація до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:15
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем
21:13
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку
20:51
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном
20:34
За позовом прокуратури державі повернуто землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
20:23
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
20:16
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі
20:08
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Путін і друге пришестя Христа
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 804-го дня війни: біля Новомихайлівки зупинили оригінальний штурм окупантів, Укрзалізниця встановила рекорд, а енергетики створюють "розумні" електромережі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV