КНДР випробувала новий ракетний двигун для балістичних ракет

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на аналітичний центр США.

Зазначається, що випробування проводили на стенді вертикального двигуна Yunsong на стартовій станції Sohae Satellite Launching Station.

Це є чітким свідченням того, що Північна Корея просувається у розробці більш складних балістичних ракет великої дальності, космічних ракет-носіїв і супутників.

На знімку від 29 квітня, оприлюдненому CSIS, видно сліди спаленої рослинності біля випробувального стенда. У квітні CSIS, а також представники Південної Кореї заявили, що є певні ознаки того, що Північна Корея може запустити свій другий супутник-розвідник до кінця місяця, але цього не сталося.