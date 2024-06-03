Південна Корея планує призупинити угоду з КНДР про послаблення напруженості: причина

Про це повідомляє Reuters.

Рада національної безпеки заявила, що винесе план призупинення всієї військової угоди для затвердження кабінетом на засіданні у вівторок, 4 червня.

Призупинення угоди відкриє шлях для Півдня провести навчання поблизу військового кордону та вжити "достатніх і негайних заходів" у відповідь на провокацію Північної Кореї, йдеться в заяві Ради. Які це можуть бути заходи, не уточнюється.

Договір, який був найбільш суттєвою угодою за кілька місяців історичних зустрічей на вищому рівні між двома Кореями у 2018 році, був практично скасований, коли минулого року Пхеньян оголосив, що він більше не зобов’язаний відносно нього.

Відтоді Північ розмістила війська та озброєння на сторожових постах біля військового кордону. У Раді заявили, що через це "виникли значні проблеми в стані готовності наших військових".