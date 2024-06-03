Південна Корея планує призупинити угоду з КНДР про послаблення напруженості: причина
Канцелярія президента Південної Кореї планує призупинити військову угоду, підписану з Північною Кореєю в 2018 році про послаблення напруженості, у відповідь на повітряні кулі зі сміттям, запущені Пхеньяном
Про це повідомляє Reuters.
Рада національної безпеки заявила, що винесе план призупинення всієї військової угоди для затвердження кабінетом на засіданні у вівторок, 4 червня.
Призупинення угоди відкриє шлях для Півдня провести навчання поблизу військового кордону та вжити "достатніх і негайних заходів" у відповідь на провокацію Північної Кореї, йдеться в заяві Ради. Які це можуть бути заходи, не уточнюється.
Договір, який був найбільш суттєвою угодою за кілька місяців історичних зустрічей на вищому рівні між двома Кореями у 2018 році, був практично скасований, коли минулого року Пхеньян оголосив, що він більше не зобов’язаний відносно нього.
Відтоді Північ розмістила війська та озброєння на сторожових постах біля військового кордону. У Раді заявили, що через це "виникли значні проблеми в стані готовності наших військових".
- 29 травня Північна Корея вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
- За кілька днів КНДР запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
- Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
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