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Головна Світ У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї

У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї

3 червня, 2024 понедiлок
00:32
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Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені

Зміст

Про це повідомляє DW.

"Ми тимчасово призупиняємо акцію розкидання макулатури за межами кордону. Це тому, що наші дії є ретельними контрзаходами", - повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство.

Вони попередили, що повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ.

"Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру", - йдеться у повідомленні.

  • 29 травня Північна Корея вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
  • За кілька днів КНДР запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
Теги:
КНДР
Південна Корея
Військові новини
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