У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї

Про це повідомляє DW.

"Ми тимчасово призупиняємо акцію розкидання макулатури за межами кордону. Це тому, що наші дії є ретельними контрзаходами", - повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство.

Вони попередили, що повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ.

"Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру", - йдеться у повідомленні.