Повітряна куля зі сміттям із КНДР впала на офіс президента Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що кулю зі сміттям виявили під час моніторингу останньої партії повітряних куль, які літали Північчю на початку дня.

"Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об’єкти не становлять небезпеки або забруднення, тому їх було вилучено. Ми продовжуємо спостереження у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів", - повідомили у Службі безпеки президента.

З травня КНДР відправила тисячі наповнених сміттям повітряних куль до Південної Кореї на знак протесту проти пропагандистських листівок, які активісти надсилають через кордон.