Повітряна куля зі сміттям із КНДР впала на офіс президента Південної Кореї
Повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де знаходиться офіс президента Південної Кореї
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що кулю зі сміттям виявили під час моніторингу останньої партії повітряних куль, які літали Північчю на початку дня.
"Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об’єкти не становлять небезпеки або забруднення, тому їх було вилучено. Ми продовжуємо спостереження у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів", - повідомили у Службі безпеки президента.
З травня КНДР відправила тисячі наповнених сміттям повітряних куль до Південної Кореї на знак протесту проти пропагандистських листівок, які активісти надсилають через кордон.
- Так, 29 травня Північна Корея вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
- За кілька днів КНДР запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
- Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
- 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
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