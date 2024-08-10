Після 2 тижнів перерви: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї

Про це повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS), пише Yonhap.

У JCS заявили, що виявили запуски куль та відзначили, що попри вітри у північному та північно-східному напрямках, повітряні кулі можуть прямувати до північної частини провінції Кьонгі.

У комітеті також попередили населення про падіння об'єктів і закликали не торкатися повітряних куль у разі їх виявлення.

Як зазначають у виданні, з 28 травня Північна Корея запустила понад 3600 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї.

Що відомо

Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.

За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.

Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.

Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.