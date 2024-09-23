Повітряні кулі зі сміттям з КНДР: Сеул попередив Пхеньян, що вживатиме "суворих військових заходів" у відповідь

Про це повідомляє Bloomberg.

Остання партія сміттєвих куль, що перетнула кордон, спричинила призупинення роботи головного аеропорту Інчхона на 90 хвилин у понеділок, 23 вересня.

"Наші військові вживатимуть суворих військових заходів, якщо північнокорейські сміттєві кулі будуть серйозно загрожувати безпеці наших людей або якщо буде встановлено, що вони перетнули лінію", - заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

У виданні зазначили, що хоча конкретні заходи не були оголошені, попередження про можливе військове втручання є незвичайним для випадку зі сміттєвими кулями. Раніше Південна Корея заявляла про готовність боротися з будь-якими наслідками для свого населення, але ніколи не обговорювала військові заходи у відповідь на сміттєві атаки.

Від травня Північна Корея запустила понад 5500 повітряних куль зі сміттям на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї та США, а також інших дій, які Пхеньян вважає загрозою своєму суверенітету.

За словами представників Південної Кореї, ці дії створюють труднощі для Сеулу, спричиняючи пожежі та небезпеку для населення. Однак, Південна Корея поки що утримується від збиття куль, побоюючись розповсюдження шкідливих матеріалів або непередбачуваних наслідків від обстрілів у густонаселених районах.

Що відомо

Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.

За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.

Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.

Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.

Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.

7 вересня Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль, наповнених макулатурою та іншими відходами, у напрямку Сеула та прилеглих районах.