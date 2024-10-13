У Південній Кореї заявили, що повітряні кулі КНДР зі сміттям мають GPS-датчики

Про це пише Yonhap.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомляють про виявлення GPS-датчиків у деяких північнокорейських повітряних кулях. Там вважають, що Пхеньян може використовувати їх для відстеження польотів куль.

За словами військового чиновника Південної Кореї, військові "відстежують можливий розвиток КНДР технології управління повітряними кулями та готуються до непередбачених ситуацій".

Цьогоріч Північна Корея відправила близько 6 тис. сміттєвих повітряних куль до Південної Кореї, згідно з даними Сеула. За оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів, для таких дій Пхеньян витратив понад $444 тис.

Що відомо

Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.

За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.

Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.

Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.

Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.

7 вересня Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль, наповнених макулатурою та іншими відходами, у напрямку Сеула та прилеглих районах.

23 вересня Південна Корея висловила серйозне занепокоєння через продовження запуску повітряних куль зі сміттям з боку Північної Кореї, оголосивши про можливі військові дії у відповідь.