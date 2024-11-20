У Києво-Могилянській академії заборонили використовувати Telegram

Про це стало відомо з наказу президента університету Сергія Квіта.

Згідно з наказом студентам і співробітникам заборонять передавати інформацію через Telegram, встановлювати його на робочі чи навчальні пристрої та використовувати офіційні акаунти університету або студентських організацій у месенджері. Всі акаунти, боти, пов’язані з університетом, мають видалити.

На території кампусу та гуртожитків НаУКМА також планують обмежити доступ до месенджера. Для комунікації університет пропонує використовувати альтернативні інструменти: Office 365, Signal, WhatsApp або платформу DistEdu.

Telegram залишиться доступним лише для наукових досліджень за умови дотримання спеціальних правил.