У Києво-Могилянській академії заборонили використовувати Telegram
Національний університет "Києво-Могилянська академія" з 1 січня 2025 року забороняє використання месенджера Telegram для службової та освітньої комунікації
Про це стало відомо з наказу президента університету Сергія Квіта.
Згідно з наказом студентам і співробітникам заборонять передавати інформацію через Telegram, встановлювати його на робочі чи навчальні пристрої та використовувати офіційні акаунти університету або студентських організацій у месенджері. Всі акаунти, боти, пов’язані з університетом, мають видалити.
На території кампусу та гуртожитків НаУКМА також планують обмежити доступ до месенджера. Для комунікації університет пропонує використовувати альтернативні інструменти: Office 365, Signal, WhatsApp або платформу DistEdu.
Telegram залишиться доступним лише для наукових досліджень за умови дотримання спеціальних правил.
- Нагадаємо, аналогічну заборону на використання Telegram з 11 листопада ввели у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також з 1 грудня у Київському лінгвістичному університеті.
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