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Найвища вартість із 1977 року: кава сорту арабіка цьогоріч подорожчала на 70%

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
01:02
Економіка Кава

Цьогоріч ф'ючерси на каву сорту арабіка зросли до найвищого рівня з 1977 року. Вартість арабіки загалом збільшилася на майже на 70%

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Про це пише Bloomberg.

"Зерна арабіки - сорт, що використовується для приготування спеціальних сортів кави - подорожчали на 3,9%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року. Цього року вони підскочили майже на 70%", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що на вартість кави вплинула сильна посуха у Бразилії, а до того у В'єтнамі. Ці країни є двома найбільшими світовими виробниками кави - Бразилія експортує переважно арабіку, а В'єтнам лідирує на ринку дешевшої робусти. Крім того, збільшення ціни спричинило те, що другий за величиною виробник арабіки, Колумбія, все ще оговтується від наслідків посушливої погоди Ель-Ніньо на початку цього року, в той час, як нещодавні сильні зливи викликали занепокоєння щодо потенційної шкоди врожаю в Коста-Риці та Гондурасі.

"Останній раз ціна на арабіку в Нью-Йорку зросла на 2,6% до $3,17 за фунт, що є шостим денним зростанням поспіль. Це зростання підштовхнуло 14-денний індекс відносної сили ф'ючерсів набагато вище 70, рівня, який може свідчити про можливу завелику скуповуваність ринку", - вказує видання. 

За словами експертів, наразі виробники кави в Бразилії не продають великі обсяги зерен, оскільки вони вже збули значну частину цьогорічного врожаю, а збір наступного відбудеться лише у травні 2025 року. 

Дешевша кава сорту робуста також стрімко подорожчала цього року, збільшивши вартість на 88% в Лондоні.

  • Торік дослідження вартості кави в Україні показало, що за рік вартість чашки еспресо зросла на вісім гривень: найдорожче продають напій на Одещині, найлояльніші ціни у Хмельницькій області. 
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