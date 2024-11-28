Найвища вартість із 1977 року: кава сорту арабіка цьогоріч подорожчала на 70%

Про це пише Bloomberg.

"Зерна арабіки - сорт, що використовується для приготування спеціальних сортів кави - подорожчали на 3,9%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року. Цього року вони підскочили майже на 70%", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на вартість кави вплинула сильна посуха у Бразилії, а до того у В'єтнамі. Ці країни є двома найбільшими світовими виробниками кави - Бразилія експортує переважно арабіку, а В'єтнам лідирує на ринку дешевшої робусти. Крім того, збільшення ціни спричинило те, що другий за величиною виробник арабіки, Колумбія, все ще оговтується від наслідків посушливої погоди Ель-Ніньо на початку цього року, в той час, як нещодавні сильні зливи викликали занепокоєння щодо потенційної шкоди врожаю в Коста-Риці та Гондурасі.

"Останній раз ціна на арабіку в Нью-Йорку зросла на 2,6% до $3,17 за фунт, що є шостим денним зростанням поспіль. Це зростання підштовхнуло 14-денний індекс відносної сили ф'ючерсів набагато вище 70, рівня, який може свідчити про можливу завелику скуповуваність ринку", - вказує видання.

За словами експертів, наразі виробники кави в Бразилії не продають великі обсяги зерен, оскільки вони вже збули значну частину цьогорічного врожаю, а збір наступного відбудеться лише у травні 2025 року.

Дешевша кава сорту робуста також стрімко подорожчала цього року, збільшивши вартість на 88% в Лондоні.