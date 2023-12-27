Індекс еспресо зріс удвічі: скільки коштує чашка кави в різних регіонах України

Про це йдеться в дослідженні "Індекс еспресо", яке здійснив сервіс автоматизації закладів Poster.

Отже, з 2017 року індекс еспресо в Україні зріс удвічі: шість років тому філіжанка кави коштувала 15 гривень, зараз її ціна сягає 30 гривень. Значне підвищення ціни відбулося під час повномасштабного російського вторгнення - лише впродовж 2022 року середня вартість еспресо в Україні зросла з 20 грн до 28 грн.

Найвищу ціну на горнятко кави зафіксували на Одещині: там еспресо коштує 36 гривень, на другому місці Донеччина з різницею в одну гривню. У трійці лідерів за ціною також Харківська область, у якій кава обійдеться у 32 гривні.

Найдешевше еспресо пропонують на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині (24 грн) та Вінниччині (24 грн).

Довідково. Індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Також він дає змогу простежити різницю у цінах на однакові товари та послуги в різних країнах та регіонах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.