Президент Асоціації українських банків спрогнозував рівень інфляції на 2024 рік

Про це він заявив у вечірньому етері Еспресо.

Фахівець пояснив, що, попри зменшення інфляції, українці все одно відчувають високу вартість продуктів через тогорічне зростання.

"У нас великий стрибок цін був за результатами 2022 року, інфляція тогоріч становила понад 26% і фактично, коли ціни підстрибнули на 2023-й, це мало певний позитивний сигнал, оскільки ріст вже цьогоріч є набагато меншим. Парадоксом минулого року був сильний стрибок, а у 2023 році ми не маємо такого великого стрибка. Сьогодні у нас є допомога від міжнародних партнерів, адже більша частина бюджету фінансується за допомогою них. Також у нас є ситуація, коли ми пристосувалися - і бізнес, і громадяни до того, що у нас триває війна, ми з цим змирилися та працюємо, розвиваємося", - розповів президент Асоціації українських банків.

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Щодо інфляційних прогнозів на наступний рік він сказав: "Інфляція, як ріст цін та ріст заробітних плат, які теж очікуються, адже воно буде тягнутися одне за іншим".

"Скоріш за все очікування будуть у межах 8-12% за результатами 2024 року. Бо є багато факторів невизначеності, тобто буде у нас продовжуватися підтримка чи ні, потрібна буде додаткова емісія коштів чи ні, завершиться війна і чи повернуться наші люди, а це потужний капітал. Але ми відчуваємо, що економіка може пожвавитися. Останні 3-4 місяці ми починаємо бачити тренд росту кредитування, а це також матиме свої впливи на інфляцію", - пояснив Дубас.