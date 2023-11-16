Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд У жовтні рівень інфляції упав майже на два відсотки порівняно з вереснем
OPINION

У жовтні рівень інфляції упав майже на два відсотки порівняно з вереснем

Богдан Данилишин
16 листопада, 2023 четвер
16:04
Погляд Богдан Данилишин

Падіння цін відносно початку року зафіксовано на хлібопродукти, яйця, олія, фрукти, овочі, одяг, послуги відпочинку

У жовтні 2023 р. річний рівень інфляції знизився до 5,3% проти 7,1% у вересні. Базова інфляція в річному вимірі скоротилася до 6,8% проти 8,4% відповідно. Тенденція скорочення інфляції триває з початку 2023 року (в грудні 2022 р. рівень інфляції становив 26,6%). Безпосередньо у жовтні 2023 р. приріст інфляції становив +0,8% до попереднього місяця, тоді як у жовтні минулого року місячний приріст інфляції склав +2,5%.

У поточному році суттєво випереджальними темпами зростали такі категорії товарів та послуг як: м’ясо, електроенергія, амбулаторні медичні послуги, послуги харчування та послуги освіти. Натомість падіння цін відносно початку року зафіксовано на хлібопродукти, яйця, олія, фрукти, овочі, одяг, послуги відпочинку.

Фактичні показники інфляції поточного року є значно нижчими торішніх прогнозів уряду, НБУ та міжнародних організацій, які очікували інфляцію на рівні 20-30%. Оновлений прогноз НБУ від жовтня передбачає річну інфляцію на рівні 5,8%, тоді як рік тому НБУ прогнозував 20,7%.

Основним стримувальним чинником інфляції є скорочення сукупного попиту. Падіння реального ВВП відносно довоєнного рівня становить 26%.  Скорочення робочих місць, ріст безробіття, виїзд значної кількості населення за кордон, мобілізація чоловіків до лав ЗСУ – всі ці фактори вплинули на зниження попиту і спинили розкручування початкового інфляційного імпульсу, викликаного війною та зростанням собівартості виробництва.

Читайте також: Українські банки вдвічі прибутковіші за польські

Вагомим стримувальним фактором інфляції є стабільність обмінного курсу. З липня минулого року офіційний обмінний курс гривні зберігається на рівні близько 37 грн за 1 дол. США. Це сприяє стабілізації цін на імпортні товари.

Однак, наявність значного дефіциту платіжного балансу вимагає витрачання валютних резервів на його підтримку. За підсумками 9 місяців 2023 р. розрив фінансування платіжного балансу становив 21 млрд дол. Весь цей розрив було покрито неринковою міжнародною допомогою, яка надійшла в обсязі 32 млрд дол. (в т.ч. від МВФ – 1,6 млрд дол.). Залежність платіжного балансу від зовнішньої допомоги наражає Україну на потенційні ризики майбутньої девальвації та пов’язаної з нею інфляції.

Значний фіскальний дефіцит (близько 30% ВВП) потенційно є вагомим проінфляційним чинником. Однак, на цей час вплив фіскального дефіциту на ріст цін є обмеженим, оскільки його розмір становить лише 2/3 від втрат номінального ВВП.  Також "фіскальну інфляцію" стримує те, що 51% державних витрат спрямовуються на оборонні потреби, які переважно не впливають на активізацію попиту.

Стримувальним фактором росту споживчих цін також є збереження урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. Однак, даний фактор слід розглядати лише як відтермінування приросту цін, оскільки ринкова корекція цих адміністративних тарифів буде неминучою.

Читайте також: Фактичні показники інфляції є значно нижчими торішніх прогнозів

Частково на стримування цін вплинула жорстка монетарна політика НБУ. Утримання умов високих позитивних реальних ставок (понад 10% річних) зумовило переспрямування частини грошової маси зі сфери приватного споживання та бізнес-кредитування у сферу заощаджень. Порівняно з червнем минулого року строкові гривневі активи населення (депозити та ОВДП) збільшились на 87 млрд грн (на 45%). А обсяг працюючих гривневих кредитів бізнесу скоротився на 54 млрд грн (на 16%). Однак, загалом і обсяг гривневих вкладів населення, і рівень кредитування бізнесу залишаються невисокими (4% та 5% ВВП відповідно). Тому потенціал монетарного стримування інфляції був і залишається дуже обмеженим.

Подальші перспективи інфляції визначатимуться як проінфляційними, так і контрінфляційними факторами. Низький споживчий попит стримуватиме розкручування інфляційної спіралі. Водночас підвищення тарифів на електроенергію, відновлення податків на автомобільне паливо, значний фіскальний дефіцит, потенційно високі потреби у відновленні залишаються вагомими проінфляційними чинниками.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Новини
Економіка
Україна
Кабмін
НБУ
інфляція
бізнес
Читайте також:
Ірина Фаріон
15 листопада, 2023 середа
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
15 листопада, 2023 середа
Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу
Джо Байден
16 листопада, 2023 четвер
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори". Китай відреагував
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
17:23
З початку повномасштабного вторгення РФ від підривів на мінах загинули 265 цивільних
17:15
Оновлено
Донеччина
Удар по багатоповерхівці в Селидовому: загинуло 4 людини, пошуково-рятувальну операцію завершили
17:05
У Мінекономіки заявили про готовність України замінити російські чавун і залізну руду на ринку ЄС
17:02
Швейцарія
Агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною: Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу
16:58
вогневі точки біля Євпаторії
Росіяни створюють нові вогневі точки біля окупованої Євпаторії, - рух "Атеш"
16:44
LEGO Україна-мати
Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні
16:41
ЗАЕС
Через дії росіян на одному з блоків ЗАЕС відбувається витік реагентів: подробиці від Міненерго
16:40
Wizz Air
Wizz Air повертається до Молдови: лоукостер з грудня відновлює рейси з/до Кишинева
16:32
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1411
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
16:29
Оновлено
обстріл Білозерки, Херсонщина
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури
16:28
ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у Black Box, який вже завдав росіянам збитків на $900 млн
16:25
вимкнення електроенергії
Дав дозвіл на підключення військових баз до захоплених електростанцій: СБУ повідомила про підозру міністрові енергетики РФ
16:14
Ексклюзив
гуманітарка
Завозити й передавати окремі одиниці гумдопомоги одразу в окопи більше не вийде, - правозахисник Захаров
15:49
Новини компаній
Реєстрація компанії в ОАЕ у 2024 році: виклики для бізнесу
15:47
Ексклюзив
Китай та США
Суттєвих змін у позиції Пекіна щодо України не буде, але є маленькі "жести доброї волі", - політолог Кулик про зустріч Байдена і Цзіньпіна
15:26
вибух
У РФ через нібито атаку дрона згорів склад з боєприпасами, - росЗМІ
15:25
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
Росіяни не були готові до дій ЗСУ на лівому березі, - військовослужбовець ЗСУ
15:25
Фінляндія
Для забезпечення нацбезпеки: Фінляндія повністю закриє чотири пункти пропуску на кордоні з РФ
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
ремонт дороги
Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, – Мінфін
14:38
самотність
ВООЗ назвала самотність глобальною загрозою здоров’ю: вона впливає на всі аспекти життя
14:16
Мінекономіки розробляє механізм допомоги зруйнованим підприємствам у відновленні виробництва
14:14
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Сі Цзіньпін назвав Тайвань найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США
14:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія випала зі схеми двополярного світу Китаю
13:54
Погода
Невеликі дощі і низька температура повітря: прогноз на 17 листопада від Наталки Діденко
13:44
фейк
Вигаданий "закон" про конфіскацію авто: у ТікТок ширяться ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих, - ІМІ
13:39
Спека у Києві
До 2050 року смертність від спеки може зрости в 5 разів, - кліматичні активісти
13:34
Всесвітня продовольча програма ООН розширила підтримку реформи шкільного харчування в Україні
ООН розширила підтримку програми шкільного харчування в Україні: подробиці
13:31
ДТП
У Києві 20-річна водійка напідпитку втрапила у ДТП і втекла, загинули дві людини
13:18
Оновлено
повітряна тривога
Атака РФ: на Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій
13:06
премія "Оскар"
Комік Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар"
13:01
екс-командувач 6-ї армії ВПС та ППО РФ Володимир Свиридов
У РФ виявили мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС і його дружину, - росЗМІ
12:59
Маріуполь
Росіяни перекидають через Маріуполь у напрямку Бердянська техніку та особовий склад, - Андрющенко
12:55
Ексклюзив
Політолог Шлінчак припустив терміни "вікна можливостей" Путіна і пояснив, чому Кремль зараз не піде на переговори
12:54
Олександр Камишін
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів", - Камишін
12:51
Денис Малюська
Малюська сказав, хто профінансує створення нового табору для російських військовополонених
12:48
Засідання РНБО
Українські виробники зброї просять уряд та РНБО не розкривати місцезнаходження та виробничі плани підприємств на час воєнного стану
12:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
"Машина війни потребує гарматного м'яса": Омелян про заклики у РФ народжувати якомога раніше замість освіти
12:39
Кол-центр
Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР"
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Орбан шантажує ЄС. Але й штовхає його до змін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV