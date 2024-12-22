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OPINION

Внутрішнє існування РФ — мракобісся

Ольга Лень
22 грудня, 2024 неділя
18:00
Погляд

Всі попередні удари, недавній удар по Києву і всі майбутні удари не спровоковані ніякими словами, образами чи діями з боку України

Зміст

Я вважаю ключовою у "прямій лінії "Путіна його відповідь на питання, чи не поміняв би він рішення, якби можна було повернутися в лютий 2022 року

Його відповідь, що треба було краще підготуватися — це заперечення будь-яких планів домовитися з ним про хоч навіть і не довге замирення. 

І також це відповідь, як він буде діяти, якщо Трамп чи ще хтось таки змусять Україну піти на поступки і якесь припинення вогню. Пройде рік, і цей довбо**б розкаже, що його "обманули", готувалися напасти, "ущємлялі", та знову нападе. 

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Розуміючи це, не важко усвідомити, що всі попередні удари, недавній удар по Києву і всі майбутні удари не спровоковані ніякими словами, образами чи діями з боку України. РФ кидає ракети, бо може. І доки може, буде їх кидати.

Тому що внутрішнє існування РФ — це мракобісся, потоки ненависті до всього і всіх, лють до мігрантів і принизлива неможливість без них існувати. Тому що сам російський народ зникає, зіщулюється і, за великим рахунком, просто відмирає і йде у минуле. І цей вимираючий вид кістлявими пазурями отак чіпляється за світ.

Джерело

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
русскій мір
ракетний удар
переговори з РФ
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