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OPINION

Українські банки вдвічі прибутковіші за польські

Богдан Данилишин
8 листопада, 2023 середа
18:00
Погляд Богдан Данилишин

Натомість працюючі банківські кредити в українську економіку становлять лише 10% ВВП (641 млрд грн), тоді як банківське кредитування в Польщі сягає 50% ВВП

Чистий прибуток банківської системи за 9 місяців 2023 р. становив 110 млрд грн, що в 15 разів перевищує аналогічний показник минулого року.

Прибуток банків досяг 2,4% ВВП країни. Для порівняння: прибуток банківської системи Польщі становив 0,8% від ВВП за 9 місяців 2023 року.

Доходи банків перевищили торішні показники на 28%, а витрати були нижчими на 12%. Процентні доходи забезпечують найбільшу частку доходів банків – 68%. Приріст процентних доходів проти попереднього року становить +47%. Співвідношення процентних доходів до активів банків сягнуло рекордних 8,4%.

Для порівняння: в Польщі аналогічний показник прибутковості активів банків за 9 місяців 2023 р. становив 4,3%.

Якщо 2022 року найвагомішу частку процентних доходів банків становили проценти за бізнес-кредитами, то 2023 року домінантну частку займають проценти за депозитними сертифікатами НБУ. Частка доходів за депозитними сертифікатами НБУ досягнула вже 21% загальних доходів банківської системи, на другому місці йдуть проценти за бізнес кредитами (17%), на третьому — проценти за ОВДП (14%), і на четвертому – проценти за кредитами населенню (11%).

Працюючі банківські кредити в українську економіку становлять лише 10% ВВП (641 млрд грн), тоді як банківське кредитування в Польщі сягає 50% ВВП.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

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Економіка
Україна
Польща
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бізнес
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