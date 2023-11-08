Чистий прибуток банківської системи за 9 місяців 2023 р. становив 110 млрд грн, що в 15 разів перевищує аналогічний показник минулого року.

Прибуток банків досяг 2,4% ВВП країни. Для порівняння: прибуток банківської системи Польщі становив 0,8% від ВВП за 9 місяців 2023 року.

Доходи банків перевищили торішні показники на 28%, а витрати були нижчими на 12%. Процентні доходи забезпечують найбільшу частку доходів банків – 68%. Приріст процентних доходів проти попереднього року становить +47%. Співвідношення процентних доходів до активів банків сягнуло рекордних 8,4%.

Для порівняння: в Польщі аналогічний показник прибутковості активів банків за 9 місяців 2023 р. становив 4,3%.

Якщо 2022 року найвагомішу частку процентних доходів банків становили проценти за бізнес-кредитами, то 2023 року домінантну частку займають проценти за депозитними сертифікатами НБУ. Частка доходів за депозитними сертифікатами НБУ досягнула вже 21% загальних доходів банківської системи, на другому місці йдуть проценти за бізнес кредитами (17%), на третьому — проценти за ОВДП (14%), і на четвертому – проценти за кредитами населенню (11%).

Працюючі банківські кредити в українську економіку становлять лише 10% ВВП (641 млрд грн), тоді як банківське кредитування в Польщі сягає 50% ВВП.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.