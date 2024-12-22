Жизель Пеліко та її чоловік-ґвалтівник: історія зради, насильства та боротьби за справедливість. Пояснюємо

Домінік Пеліко, який скоїв ці жахливі дії, був засуджений до 20 років позбавлення волі — максимального терміну, передбаченого законодавством. Ще 50 чоловіків отримали покарання від кількох до 15 років.

Судовий процес став знаковою подією, яка привернула увагу до проблеми домашнього насильства та сексуальних злочинів, часто прихованих за стінами власних домівок. Адже у багатьох культурах тривалий час побутував стереотип, що зґвалтування у шлюбі не існує. Та справа Жизель Пеліко змусила переосмислити ці уявлення, тим більше, що вона сама наполягала на тому, щоб суд був публічним і максимально відкритим, бо хотіла бути голосом всіх тих жертв, які не змогли про це сказати.

Еспресо розповість про найбільший судовий процес у справі про зґвалтування, який тривав кілька років та привернув увагу не лише у Франції, а й в усьому світі.

Хто такі Жизель та Домінік Пеліко

Жизель Пеліко народилася у 1952 році в німецькому місті Філлінген у родині французького солдата. У п’ятирічному віці вона разом із сім’єю переїхала до Франції.

У 1971 році Жизель зустріла Домініка Пеліко, як згодом вона згадувала, це було кохання з першого погляду. Пара одружилася в 1973 році. Вони мешкали в передмісті Парижа, мали трьох дітей та загалом прожили разом понад 50 років, попри короткі розриви через фінансові та особисті проблеми. Її чоловік вважався зразковим сім’янином, поки правда не показала його істинне лице.

Жизель працювала адміністратором у державній енергетичній компанії, а Домінік займався електрикою та нерухомістю, хоча його бізнесові справи часто зазнавали невдач. Після виходу на пенсію у 2013 році вони переїхали до провінційного містечка Мазану поблизу Марселя, де насолоджувалися спокійним життям, проводячи час із дітьми та онуками. Однак саме тоді почалися систематичні знущання Домініка над Жизель.

Злочини, які тривали роками

Ще до переїзду на південь країни, коли пара жила на околицях Парижа, лікарі призначили Жизель лоразепам. Цей препарат має снодійну дію. Домінік Пеліко почав зловживати довірою дружини. Він додавав снодійне до їжі та напоїв Жизель, щоб увести її у несвідомий стан та ґвалтував поки вона була уві сні.

Чому чоловік, якого кохала жінка, вирішив зробити таке? Згодом у поліції Домінік сказав, що давав дружині наркотики, щоб змусити її робити те, чого вона зазвичай уникала. Та вже на суді він пояснив це "дитячою травмою", і що сам він ставав жертвою сексуального насилля, яке зробило з нього ґвалтівника. Та факт такий, що 14 років тому на інтернет-форумах, де Домінік часто шукав сцени жорстокого сексу, він познайомився з чоловіком, який надіслав йому фотографії своєї дружини, одурманеної снодійним до втрати свідомості. Незнайомець також поділився точними інструкціями, щоб той міг зробити те саме з Жизель…

У підсумку Домініку це настільки сподобалося, що після переїзду до Мазану він став запрошувати й інших чоловіків, з якими знайомився в інтернеті, для вчинення насильства над своєю дружиною, поки вона спала. У чаті під назвою "Без її відома" він вербував чоловіків різного віку, всі ці знущання були зняті на відео і згодом стали важливим доказом у суді проти пів сотні людей. Його повідомлення у чаті були на зразок таких: "Я шукаю спільника-збоченця, щоб знущатися над моєю дружиною, яку приспав".

Наруга над тілом позначилася на стані здоров’я Жизель, яка з кожним роком була все більше переконана, що скоро помре. Вона схудла, волосся випало, почалися гінекологічні проблеми, а втрати свідомості все частішали. Жінка думала, що в неї розвивається хвороба Альцгеймера або пухлина мозку. Та лікарі нічого не виявилив неї. Пізніше суд поставив питання, як це можливо, що медичні працівники не бачили, що Жизель стала жертвою хімічного отруєння та зґвалтування, але у відповідь почули від лікарів, що "у галузі медицини знаходять лише те, що шукають".

Як вдалося виявити злодіяння

Якби Домінік Пеліко вмів контролювати своє збочення, можливо, про цю справу ніколи б не дізналися. Однак випадок змінив все.

Розкрити схему насильства Домініка Пеліко допоміг інцидент у супермаркеті. У вересні 2020 року, поки Жизель була в Парижі, Домінік ходив по крамниці з прихованою камерою в сумці та знімав жінок під спідницями. Охоронець помітив це, зупинив його та повідомив у поліцію, хоч Пеліко всім своїм виглядом хотів викликати співчуття та не дозволити цій справі розвинутися.

Цікаво те, що коли Жизель повернулася додому, Домінік зізнався у своїх діях в супермаркеті. Дружина дуже здивувалася, бо "за 50 років він ніколи не поводився неадекватно і не вживав нецензурних слів на адресу жінок". Жизель пробачила його, але попросила, щоб він звернувся за допомогою. Він погодився, "і ми облишили цю тему", сказала Жизель на суді.

Та завдяки заявам потерпілих, французька поліція обшукала дім Пеліко, вилучила телефон й комп’ютер Домініка, де знайшла відеоматеріали, які викрили сексуальні злочини проти його дружини. У папці "Abuses" (Жорстоке поводження) зберігалися 20 000 зображень і відео, які зафіксували близько 100 випадків зґвалтувань Жизель Пеліко.

Судова справа призвела до арештів півсотні людей

Жизель Пеліко виступає з промовою в будівлі суду після винесення вироку у справі Пеліко 19 грудня 2024 року в Авіньйоні, Франція, фото: Getty Images

Домініка Пеліко заарештували 2 листопада 2020 року. В цей же день Жизель викликали в поліцейську дільницю і їй показали відео з жорстоким поводженням: "Все обвалилося, все, що я будувала 50 років", - згодом згадувала вона.

Домініку одразу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жизель виїхала з дому і почала процес розлучення. Діти були шоковані і розірвали стосунки з батьком. Жизель більше не бачила свого колишнього чоловіка до суду над ним, який розпочався у вересні 2024 року.

Завдяки фото й відео, поліцейським вдалося ідентифікувати понад півсотні чоловіків, однак всього на знайдених записах 83 персони, тобто не всі імена вдалося викрити. У червні 2023 року суд опублікував звіт, у якому 51 чоловіка було звинувачено в зґвалтуванні Жизель Пеліко. Один підозрюваний помер до арешту. Обвинувачені, віком від 25 до 72 років, мали різні професії, серед яких пожежник, журналіст, ІТ-працівник, медбрат, тюремний охоронець та інші. У багатьох з них були дружини та діти.

Більшість було звинувачено в зґвалтуванні, спробі зґвалтування або сексуальному насильстві, декого — у кількох злочинах. 23 обвинувачених раніше мали судимості, зокрема за домашнє насильство та сексуальні злочини. Деякі визнали свою провину, інші стверджували, що дії були нібито за згодою, вважаючи, що це була "якась сексуальна гра". Однак під час суду Домінік це заперечив, коли визнав себе ґвалтівником, а також тих, хто приходив до нього, сказавши, що він всім повідомляв про те, що дружина нічого про це не знає.

Домінік також розповів суду, що давав чоловікам детальні інструкції щодо того, як не розбудити дружину під час зґвалтування, зокрема, не залишати запахів, не торкатися її холодними руками та уникати використання презервативів. Жизель була непритомна, роздягнена або в білизні, яку підготував Домінік. Під час фільмування він робив образливі коментарі, називаючи її "шльондрою" та залишаючи на ліжку таблички на зразок "Службова повія".

Після зібрання всіх матеріалів, судовий процес у справі Жизель розпочався 2 вересня 2024 року в Авіньйоні і тривав до 19 грудня. 18 обвинувачених були затримані, 32 перебували на волі, а одного судили заочно. Зал суду був спеціально адаптований для великої кількості підсудних і адвокатів, адже Жизель наполягала на цьому. Жінка, яку підтримували її троє дітей, свідчила протягом процесу, розповідаючи, як її життя було зруйноване.

У підсумку чоловік повністю визнав свою провину та вибачився перед колишньою дружиною. Також на суді Пеліко стверджував, що у віці дев'яти років сам піддався зґвалтуванню, а у 14 - став свідком такого самого злочину.

"Я винен у тому, що зробив. Я шкодую про те, що зробив, я перепрошую, навіть якщо цьому немає прощення", - сказав Домінік.

19 листопада Жизель востаннє виступила і зауважила, що це "суд над боягузтвом" і звернула увагу на проблему патріархального суспільства. 16 грудня Домінік виступив з останнім словом, він знову вибачився перед родиною та Жизель, інші обвинувачені також висловили своє каяття.

Прокурор вимагав 20 років ув'язнення для Домініка, а для інших обвинувачених – від 10 до 18 років. Вердикти виносилися шляхом таємного голосування суддів. 72-річного Домініка Пеліко визнали винним за всіма пунктами звинувачення та призначили максимальне покарання — 20 років ув'язнення. Інші 50 підсудних також були визнані винними: двоє отримали по три роки за сексуальне насильство з обтяжуючими обставинами, двоє — п'ять і шість років за замах на зґвалтування з обтяжуючими обставинами, а решта — від п'яти до 15 років за зґвалтування при обтяжуючих обставинах.

Після цього Жизель Пеліко сказала, що поважає такий вердикт суду і не шкодує про своє рішення оприлюднити процес.

Реакція суспільства на судову справу

Ця справа викликала широкий резонанс у Франції та за її межами, підкреслюючи необхідність боротьби з сексуальним насильством і перегляду суспільних стереотипів щодо згоди та гендерної рівності. Ця історія також спонукала до обговорення посилення законодавства та заходів проти подібних злочинів. Тепер у Франції думають над необхідністю перегляду кримінального кодексу, який не згадує згоду у визначенні зґвалтування.

Жизель Пеліко стала жертвою одного з найжахливіших випадків домашнього насильства у Франції, а її колишнього чоловіка тепер називають "одним із найгірших сексуальних хижаків в історії".

Ця справа привернула увагу всього світу. Рішення Жизель відмовитися від анонімності зробили її феміністичною іконою. ЗМІ по всьому світу висвітлювали процес, а коли 14 вересня розпочався судовий процес, по всій Франції відбулися акції протесту на підтримку Жизель і жертв сексуального насильства. BBC включило Жизель Пеліко до списку "100 надихаючих жінок" 2024 року.

"Відмовившись від права на анонімність і дозволивши своїй історії сколихнути світ, Жизель Пеліко стала символом мужності та стійкості. … жінок у всьому світі надихнула ця французька бабуся, яка сподівається, що її справа змінить французьке законодавство та ставлення до зґвалтування та згоди ", - пишуть у BBC.