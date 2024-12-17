Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно У Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі", сцену зґвалтування в якому зняли без згоди акторки Шнайдер

У Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі", сцену зґвалтування в якому зняли без згоди акторки Шнайдер

Дар'я Тарасова
17 грудня, 2024 вiвторок
12:59
Кіно

Кінотеатр Cinémathèque Française скасував показ суперечливої стрічки режисера Бернардо Бертолуччі з Марлоном Брандо і Марією Шнайдер через протести активісток за права жінок

Зміст

Про це пише The Guardian.

У неділю, 15 грудня, в престижному кінотеатрі Cinémathèque Française скасували показ фільму 1972 року італійського режисера Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі". Стрічку мали показати в рамках ретроспективи робіт американського актора Марлона Брандо.

Показ скасували через протести активісток, які заявили, що глядачам не надали контексту про сумнозвісну сцену зґвалтування, яка була знята без згоди акторки Марії Шнайдер.

Cinémathèque Française оголосив про рішення скасувати недільний показ, щоб "заспокоїти напруженість" і на тлі "потенційних ризиків для безпеки".

"Ми кінотеатр, а не фортеця. Ми не можемо ризикувати безпекою нашого персоналу та глядачів. Жорстокі люди почали погрожувати, а проведення цього перегляду та дебатів становило абсолютно непропорційний ризик. Тож нам довелося відпустити це", - сказав директор Cinémathèque Фредерік Бонно.

У 2013 році італійський режисер Бернардо Бертолуччі заявив в інтервʼю, що під час зйомок фільму навмисно не попередив заздалегідь 19-річну Марію Шнайдер про те, що в сцені з Марлоном Брандо її зґвалтують.

"Я хотів, щоб вона зреагувала як дівчина, а не як акторка. І я думаю, вона зненавиділа мене і Марлона, бо ми їй не сказали. Я не хотів, щоб Марія зіграла своє приниження, свою лють. Я хотів, щоб Марія не зіграла, а відчула лють і приниження. І тоді вона зненавиділа мене на все своє життя", - заявив режисер.

Сама Шнайдер у 2007 році розповідала, що в оригінальному сценарії не було тієї сцени. Вона дізналася про неї фактично перед початком зйомок.

"Я мала б подзвонити моєму агенту або викликати на знімальний майданчик мого адвоката, бо не можна силувати когось робити те, чого немає в сценарії, але я того не знала", - поділилась вона.

І хоча те, що робив із нею 48-річний Марлон Брандо, до якого вона тоді ставилася, як до батька, було не по-справжньому, у неї лилися справжні сльози, зазначала Шнайдер.

"Я почувалася приниженою і, якщо чесно, трохи зґвалтованою, і Марлоном, і Бертолуччі. Після тієї сцени Марлон не втішив мене і не перепросив. На щастя, був лише один дубль", - додала вона.

Акторка та провідна фігура французького руху #MeToo Жюдіт Годреш критично оцінила рішення кінотеатру показати фільм без надання контексту глядачам.

"Настав час прокинутися, дорога Cinémathèque, і повернути людяність 19-річній акторці, поводячись по-людськи", — написала вона у своєму акаунті в instagram.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Франція
скандал
зґвалтування
Читайте також:
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
Автор Дмитро Марценишин
17 грудня, 2024 вiвторок
Постпред Росії в ООН Небензя заявив, що Москву не влаштовують схеми із "заморожуванням конфлікту" в Україні
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Автор Ірена Моляр
16 грудня, 2024 понедiлок
"На нинішньому етапі ворог програє в оперативному та стратегічному плані": військовослужбовець Тимочко про Покровський напрямок
РЛС "Подлет"
Автор Роман Яворський
16 грудня, 2024 понедiлок
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
  • USD 41.57
    Купівля 41.57
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
13:37
Верховна Рада
Рада продовжила податкові й митні пільги на складові для виробництва зброї та ввезення БПЛА
13:36
На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту
Цьогоріч зима в районі станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років, - НАНЦ
13:32
Оновлено
У Раду викликали Хоменка й Малюка, щоб ті доповіли про висловлювання Бойка й діяльність проросійських партій
13:15
"Геть кацапа": в Одесі невідомі розмалювали памʼятники Пушкіну, Апельсину та Воронцову
13:15
Марина Кальюранд
Євродепутатка Кальюранд: навіть якщо російська пропаганда припиниться, її наслідки залишаться
13:12
Мобільний зв'язок
Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію
13:11
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакувала Україну ударними БПЛА, у Києві впали уламки дронів, працювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
13:04
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску пригрозив суддям "важкими роками в'язниці" за скасування результатів виборів
12:55
російська техніка
Британська розвідка показала супутникові знімки танкових баз РФ, де з 2022 року суттєво поменшало техніки
12:47
карта Крим 21.03.23
У 2024 році РФ призвала до армії 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму, - Чистіков
12:37
Оновлено
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик підтвердив, що його тест на допінг виявився позитивним. "Челсі" оприлюднив офіційну заяву
12:30
ппо
Сили ППО знищили 20 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
12:29
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив про "неминучу відплату" для керівництва України через підрив генерала Кирилова
12:28
Еммануель Макрон
Президент Франції Макрон установив дедлайн формування уряду для нового прем'єра Байру
12:19
ЗСУ
Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командиру оголосили підозру в зловживанні службовим становищем
12:16
зима, ялинка, мороз
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
12:13
Ексклюзив
"Орешник" путін
США втягують Росію в гонку озброєнь, - військовий експерт Снєгирьов про заяви Путіна щодо масового виробництва "Орешника"
12:11
Адель
Бразильський суд визнав пісню Адель плагіатом і зобовʼязав Sony та Universal вилучити трек у всьому світі
12:09
Соціальна їдальня
На харчування дітей у школах уряд виділив понад 2,6 млрд грн
12:04
Грузія та США
США готують новий пакет санкцій проти влади Грузії
12:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Кому вигідно знову дискредитувати "Азов"
11:45
електроенергія
Унаслідок негоди є знеструмлення у 16 областях: ситуація в енергосистемі 17 грудня
11:39
Оновлено
У Москві підірвали російського генерала Кирилова та його помічника. Операцію влаштувала СБУ
11:34
Японія
Японська компанія планує розпочати виробництво пікапів в Україні, - Свириденко
11:33
Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ
Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських заяв у TikTok, – ЗМІ
11:28
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році
11:23
На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди
11:20
книги
На виплати за програмою "єКнига" менш ніж за добу зареєструвалися 10,5 тис. українців
11:13
Китай
У Китаї стратили колишнього чиновника за звинуваченням у корупції на $412 млн
11:07
У Києві покажуть сучасний балет "Ескапістіко", гроші від якого підуть на реабілітацію балетмейстера та воїна ЗСУ
11:02
відкриті дані, комп'ютер
Україна ввійшла в трійку країн-лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних
11:00
PR
ігрові ноутбуки ASUS
Найкращий різдвяний подарунок: потужні ігрові ноутбуки ASUS для максимальних вражень
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"
10:56
Північна Корея
Воїни ССО за три дні ліквідували 50 військових КНДР на Курщині
10:47
Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру
10:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня
10:25
Японія
Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі
10:19
Росія з КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю
10:14
На Одещині 51-річний водій скоїв ДТП на блокпосту: серед постраждалих військовий
10:00
OPINION
Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV