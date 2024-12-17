У Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі", сцену зґвалтування в якому зняли без згоди акторки Шнайдер

Про це пише The Guardian.

У неділю, 15 грудня, в престижному кінотеатрі Cinémathèque Française скасували показ фільму 1972 року італійського режисера Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі". Стрічку мали показати в рамках ретроспективи робіт американського актора Марлона Брандо.

Показ скасували через протести активісток, які заявили, що глядачам не надали контексту про сумнозвісну сцену зґвалтування, яка була знята без згоди акторки Марії Шнайдер.

Cinémathèque Française оголосив про рішення скасувати недільний показ, щоб "заспокоїти напруженість" і на тлі "потенційних ризиків для безпеки".

"Ми кінотеатр, а не фортеця. Ми не можемо ризикувати безпекою нашого персоналу та глядачів. Жорстокі люди почали погрожувати, а проведення цього перегляду та дебатів становило абсолютно непропорційний ризик. Тож нам довелося відпустити це", - сказав директор Cinémathèque Фредерік Бонно.

У 2013 році італійський режисер Бернардо Бертолуччі заявив в інтервʼю, що під час зйомок фільму навмисно не попередив заздалегідь 19-річну Марію Шнайдер про те, що в сцені з Марлоном Брандо її зґвалтують.

"Я хотів, щоб вона зреагувала як дівчина, а не як акторка. І я думаю, вона зненавиділа мене і Марлона, бо ми їй не сказали. Я не хотів, щоб Марія зіграла своє приниження, свою лють. Я хотів, щоб Марія не зіграла, а відчула лють і приниження. І тоді вона зненавиділа мене на все своє життя", - заявив режисер.

Сама Шнайдер у 2007 році розповідала, що в оригінальному сценарії не було тієї сцени. Вона дізналася про неї фактично перед початком зйомок.

"Я мала б подзвонити моєму агенту або викликати на знімальний майданчик мого адвоката, бо не можна силувати когось робити те, чого немає в сценарії, але я того не знала", - поділилась вона.

І хоча те, що робив із нею 48-річний Марлон Брандо, до якого вона тоді ставилася, як до батька, було не по-справжньому, у неї лилися справжні сльози, зазначала Шнайдер.

"Я почувалася приниженою і, якщо чесно, трохи зґвалтованою, і Марлоном, і Бертолуччі. Після тієї сцени Марлон не втішив мене і не перепросив. На щастя, був лише один дубль", - додала вона.

Акторка та провідна фігура французького руху #MeToo Жюдіт Годреш критично оцінила рішення кінотеатру показати фільм без надання контексту глядачам.

"Настав час прокинутися, дорога Cinémathèque, і повернути людяність 19-річній акторці, поводячись по-людськи", — написала вона у своєму акаунті в instagram.

