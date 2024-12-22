"Їхнє завдання посіяти хаос": нардеп Княжицький про можливість участі в наступних президентських виборах проросійських сил

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Ви ж розумієте, вибори - це гра. Будуть проросійські сили для того, щоб критикувати проукраїнських кандидатів. Навіть пам'ятаєте, коли Ющенко обирався, були і суперпроукраїнські сили, які виходили і казали: "Вікторе Андрійовичу, що, ваша дружина американка?" Там був справжній народний рух на противагу такому народному руху. Тому я абсолютно переконаний, що будуть і ультрапатріотичні сили, справжні, а не продажні, суперпатріотичні сили, особливо тут в західній Україні, де я зараз знаходжуся. Що будуть сили відверто проросійські, які будуть говорити рівно те саме, але дуже схоже, критикуючи проукраїнських політиків за ту чи іншу позицію, але з проросійської позиції", - зазначив він.

Микола Княжицький вважає, що завданнями проросійських сил буде посіяти сумніви та хаос у суспільстві.

"Їхнє завдання посіяти сумніви, їхнє завдання посіяти хаос. Це зовсім не означає, що ми не повинні боротися за проведення виборів, але спочатку ми повинні боротися за збереження країни. А для цього тут роль Зеленського зараз є надзвичайно великою. Саме в таких ситуаціях тому і роблять лідери воюючих країн так звані уряди національного об'єднання, національної злагоди, національної згоди, національного порятунку - чого завгодно. Тобто треба, щоб уряд об'єднував представників всього спектру тих демократичних сил, які цю демократію готові обороняти навіть, якщо, вони інакше ставляться, чи є в опозиції до влади", - сказав народний депутат.

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Він зауважив, що приклади створення такого уряду вже існували у світовій політиці: “Не завжди вони можуть погодитися. Ми бачили в Ізраїлі, коли частина опозиції до Нетаньягу спочатку війни погодилася ввійти з ним у уряд, потім вийшла звідти, а частина відразу не погоджувалася. Але самі ці кроки Натаньягу зробив. Такі самі кроки робив Черчиль, коли своїм заступником запросив лідера опозиційної партії. Це допомагає, якщо в тебе немає виборів, показувати, що ти продовжуєш залишатися демократичним політиком в інших умовах. І, очевидно, кадрово посилюєш потенціал влади для об'єднання суспільства заради перемоги".

"Оце такі речі, яких нам бракувало. Володимир Зеленський ніколи на них не наважився. Спроби загравати з громадськими активістами і навіть під час призначення послів, які з одного боку є позитивними, тому що він чує суспільство, але вони не вирішують цієї кризи в суспільстві. А це відкриває шлях до посилення цих проросійських сил, які будуть боротися і з ним і з тим, з ким бореться зараз він. Оцього усвідомлення, мені здається, поки що немає", - додав Микола Княжицький.