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Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських заяв у TikTok, – ЗМІ

Юлія Лаврук
17 грудня, 2024 вiвторок
11:33
Суспільство Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok

Зміст

Про це повідомили джерела hromadske, Суспільного і РБК-Україна.

За даними видань, Бойко наразі перебуває на допиті, де "має детально пояснити свої останні заяви".

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Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". 

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Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".

У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Юрій Бойко
СБУ
ОПЗЖ
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