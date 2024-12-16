"Схоже, деякі політсили почули запах виборів": віцеспікерка ВР Кондратюк щодо проросійських заяв Бойка

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Звісно, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це говорить лише про одне – таке враження, що деякі політичні сили почули запах виборів", – прокоментувала заяви Бойка віцеспікерка ВР.

Вона назвала їх "ганебними" та зазначила, що вони потребують політичної відповіді. Кондратюк припустила, що заяви Бойка будуть розглядати на погоджувальній раді парламенту.

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Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

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Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".