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"Схоже, деякі політсили почули запах виборів": віцеспікерка ВР Кондратюк щодо проросійських заяв Бойка

Юлія Лаврук
16 грудня, 2024 понедiлок
11:54
Суспільство Олена Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк прокоментувала проросійські заяви народного депутата Юрія Бойка, назвавши їх "ганебними"

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Звісно, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це говорить лише про одне – таке враження, що деякі політичні сили почули запах виборів", – прокоментувала заяви Бойка віцеспікерка ВР.

Вона назвала їх "ганебними" та зазначила, що вони потребують політичної відповіді. Кондратюк припустила, що заяви Бойка будуть розглядати на погоджувальній раді парламенту.

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Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". 

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Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".

  • Рік тому Юрій Бойко підтвердив наявність у його дружини Віри квартири в Москві. Водночас політик стверджує, що впродовж двох років не має до неї доступу. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Юрій Бойко
Війна з Росією
ОПЗЖ
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