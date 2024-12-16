Такі бойки є в обласних центрах, в райцентрах і в селах. Є ті, хто роками підтримував таких бойків, є ті, хто роками брав від них кеш, є ті, з ким вони мають спільні "тємкі", є ті, хто мав би, с*ка, з цим працювати, але не працює.

Десятиліттями головною політичною проблемою силовиків були українські націоналісти. Десятиліттями. За дуже рідкісним виключенням, проросійські чорти могли творити, що хочуть і як хочуть, а проукраїнські пацани та дівчата вигрібали по повній.

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І ті, хто думає, що цей корабель, який йшов одним курсом з самого СРСР, різко розвернувся у 2014 або 2022 роках, мають зняти рожеві окуляри.

Питання нашого виживання як держави – системно відпрацювати по своїх же гнидах. І станом на зараз відповідь така, що жити нам не хочеться.

У Кінга була така оповідь — "Інколи вони повертаються". А ці чорти повертаються завжди.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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