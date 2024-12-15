Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Війна за війну
OPINION

Війна за війну

Володимир В'ятрович
15 грудня, 2024 неділя
20:00
Погляд

Як тільки "перестануть стріляти", незалежно від того, буде це тимчасове замороження чи спроба зупинити війну якимось тривалішим миром, почнеться війна довкола цієї війни. Інформаційна за формою і ціннісна за змістом

Зміст

За те, щоб правильно пояснити її, подати нам і світові. В цьому протистоянні Росія спробує захопити додатково те, що не вдалося з допомогою зброї. Тому запускатиме тези не лише про вину України (це вже давно триває), але й про непотрібність цієї війни, а отже марність  утрат (людських, матеріальних, політичних). Їх будуть спрямовувати на нас, для демотивації та демобілізації українського суспільства. Щоб зламати його волю до спротиву, яку не вдалося здолати збройною агресією. Їх запускатимуть на наших сусідів, щоб паралізувати їхні дії меседжами: не будете слухати Росію - з вами зроблять так само, а Захід  зрадить. 

Прикро, але вже зараз схожі слова чуємо від Трампа, який говорить про безглузду війну, наголошує, що, якби він керував США раніше, її не було б. 

Читайте також: З таким уявленням Трампа про українські жертви нас чекають непрості часи

Насправді буде чи не буде війна, а точніше коли саме і якою вона буде, вирішував лише Путін, який бачить у ній свою головну місію. 

Насправді нам і далі треба пояснювати собі та світові, що це війна за наше існування як окремої нації. Ми захищаємо в ній незалежну державу як оптимальну форму її існування та свою унікальну культуру як головний зміст її існування.  

Значення цієї війни глобальне, бо вона проти того, що хтось у світі може вирішувати долю іншої нації чи навіть сам факт її існування. А це означає, що ця війна не просто не безглузда - вона про найважливіше в історії протистояння свободи (нації та людини) і неволі. 

Це значить, наші втрати точно не були й не будуть марними. Це значить, що ми не програємо цієї війни, допоки існуватимуть українці. Не програє весь вільний світ, допоки існуватимуть українці. 

Це звучить патетично і навіть пафосно.  Але масштаби й значення  цієї війни для нас і світу такі значні, що потребують саме такої високої тональності. Щобільше, саме пониження цієї тональності є способом  нівелювати наші дотеперішні здобутки, їхнє глобальне значення. Спробою знищити інформаційно те, що не вдалося зброєю.

Джерело

Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир В'ятрович
Війна з Росією
Дональд Трамп
переговори з РФ
пропаганда
Перемога України
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців
загиблий військовий, ЗСУ
Автор Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
Під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 грудня
20:28
Greenpeace
Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології
20:21
У застосунку "Армія+" стали доступними переведення для воїнів Нацгвардії, - Зеленський
20:15
Ексклюзив
"Орешник"
Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express
20:15
Інтерв’ю
Михайло Швед
Потрібно активізувати промоцію української класичної музики у світі, - композитор Михайло Швед
20:13
Огляд
ураження в Орловській області
Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання у базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:55
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Полісся" завдало поразки "Шахтарю", "Оболонь" узяла реванш над "Рухом": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:54
Дональд Трамп і Майк Волтц
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
19:46
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
19:17
Магдалена Беят
Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі
18:47
Затримання підозрюваного у підриві бомби на вході до ТЦК у місті Дніпро (14 грудня 2024 року)
Хто підозрюється у теракті біля ТЦК в Дніпрі: ЗМІ назвали ім'я затриманого
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Усі хочуть мати добрі відносини з Трампом, бо він планує чинити тиск на Україну та РФ заради миру, - Брайза
18:21
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина готова військово підтримати нову владу Сирії
18:09
поліцейський
На майдані Незалежності чоловік із Сумщини пошкодив фотографії полеглих воїнів
18:03
OPINION
Чи впливає зараз на щось облікова ставка НБУ
17:56
Олександр Усик
"Зберемо справжній народний гімн": Усик запустив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків
17:36
Оновлено
вирва
Вирва глибиною 6 метрів: у Харкові російський "Іскандер-М" поцілив по території спорткомплексу
17:30
Інтерв’ю
Зеленський, Макрон, Трамп
Україні може бути достатньо підтримки Парижа і Лондона, без Вашингтона, -  Безсмертний
17:30
французький архіпелаг
На французьку Майотту обрушився найсильніший за століття шторм: 11 людей загинули
16:52
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 152 боєзіткнення: найбільше боїв відбулося на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках
16:33
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич запросив до себе Кавелашвілі, якого партія Іванішвілі обрала "президентом" Грузії
16:04
Як користуватися інтернетом без світла: поради від Мінцифри
16:01
OPINION
Корупція та олігархи. Як Захід шукає приводи, аби не допомагати Україні
15:49
Ракета Kairos No. 2 на комерційному космодромі в Кусімото в префектурі Вакаяма, на заході Японії
У Японії два дні поспіль відкладають запуск космічної ракети через сильний вітер
15:39
Ізраїль
Ізраїль закриває посольство в Ірландії: яка причина
15:30
ГУР
ГУР підірвало в російському Ульяновську залізничне полотно: це ускладнило логістику окупантів
15:20
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського, - Сіярто
15:20
мобілізація в РФ
Списання банківських боргів в обмін на службу окупантам: на ТОТ вигадали новий спосіб мобілізації до війська РФ
15:16
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Макрон перетворюється на головного українського дипломата у світі, - експерт-міжнародник Несвітайлов
14:55
Покровськ
Російська армія просунулась на південь від Покровська, - британська розвідка
14:46
Ексклюзив
В районі Успенівки біля Курахового потрібно було відступати ще 2-3 дні тому, - військовий експерт Лакійчук
14:46
Укрзалізниця запустила в перший рейс до Будапешту
Київ - Будапешт: зі столичного вокзалу в перший рейс вирушив потяг до Угорщини
14:15
Інтерв’ю
"Орешник" путін
"Полку "Орешников" в них немає": ветеран стратегічних ракетних військ Микола Стельмах про ситуацію в ракетній промисловості РФ
14:07
OPINION
Усі знали про концтабори Асада
13:59
Андрій Сибіга
Сибіга закликав переходити від заморожування росактивів до арешту
13:55
Іран
В Ірані арештували YouTube-співачку за онлайн-концерт без хіджабу
13:54
Підірвали колії та вдарили з HIMARS: на ТОТ Запоріжжя знищили російський потяг з паливом
13:32
Оновлено
БПЛА атакували базу ОМОНу, полк поліції спецпризначення та військову базу в Грозному
13:29
сніг_зима
Сніг, дощ, вітер та ожеледь: Наталка Діденко попередила про складні погодні умови в Україні 16 грудня
13:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На півдні України ворог збільшив застосування дронів удвічі, а в деяких випадках – втричі
13:04
Естонія
Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV