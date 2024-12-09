Після тристоронньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським, а також після падіння диктатури Башара Асада у Сирії, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до Путіна із пропозицією розпочати перемовини та покласти край війні Росії проти України.

Дональд Трамп підкреслив, що після падіння режиму Башара Асада, Росія та Іран перебувають в ослабленому стані: Росія через Україну та погану економіку, Іран через Ізраїль та його військові успіхи.

Однак у цьому ж тексті Дональд Трамп зазначає, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля, оскільки вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Цифри російських втрат Дональд Трамп оцінює у 600 000 російських солдатів, які лежать пораненими або мертвими.

Трамп підкреслює, що необхідно негайно припинити вогонь і почати перемовини: "Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Путіна, настав його час діяти — Китай може допомогти. світ чекає".

Ось така заява, яка, звичайно, викликає неймовірну кількість питань насамперед щодо того світу, в якому продовжує перебувати обраний президент Сполучених Штатів, і навколо того, що може у цьому світі початися після інавгурації Дональда Трампа.

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Я, звичайно, хотів би зупинитися на кількості тих українських жертв, про які говорить Дональд Трамп: можливо, ця кількість відклалася у його свідомості через певні телевізійні програми або медіаповідомлення, за якими Дональд Трамп стежив під час своєї передвиборчої кампанії.

Але мене збентежило навіть не це. Мене збентежило слово "безглуздо", яке потрібно було б, звичайно, прояснити.

Про яку безглуздість українських жертв говорить Трамп? Чи були безглуздими жертви, які призвели до того, що Україна досі залишається на політичній мапі світу і може боротися за свій суверенітет і свою самостійність і за безпеку своїх громадян? Чи були безглуздими жертви українських військових, які не допустили нової Бучі на всій території нашої країни, які звільняли Харківщину і Херсонщину, які зараз не пропускають російські війська у їхньому наступі на Донбасі? Адже всі ми прекрасно розуміємо те, що бажає Володимир Путін отримати в результаті цієї війни.

Я вже не кажу про те, що коли Дональд Трамп говорить про безглузді жертв цивільного населення, він має пам'ятати, що ці люди стали жертвами саме російської агресії, російських бомбардувань України, російського удару по українській інфраструктурі, по цивільних об'єктах, по лікарнях і дитячих садочках. І виникає питання: що означає безглуздість цих жертв? Або всі ці люди мали просто погодитися з тим, щоб російські війська увійшли до їхніх міст? І тоді жертв цивільного населення було б, як вважає Дональд Трамп, менше?

Але поза тим, можливо, обраний президент Сполучених Штатів мав на увазі зовсім не це, а те, що безглуздою є сама війна і те, що Володимир Путін її розпочав, звичайно ж призводить до безглуздих жертв з обох сторін, що якби не було війни, не було б і людських жертв. З такою інтерпретацією ще можна було б погодитися, хоча, знову-таки, це питання того, як Трамп висловлює свої думки. Це, як ми розуміємо, абсолютно не є якоюсь новиною, що він досить часто висловлює їх настільки контроверсійно, що потім доводиться це пояснювати цілою пресслужбою Білого дому, а зараз такої пресслужби просто немає. І те, що в період першого президентства Дональда Трампа його соратники намагалися радити йому менше писати у соціальних мережах, теж факт. Зараз людей, які б могли у чомусь Дональда Трампа обмежити, просто не існує і не існуватиме, так що ми ще зіткнемося із багатьма такими текстами, які змушені будемо переосмислювати самостійно.

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Але є інше питання: коли Дональд Трамп говорить, що Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, це, очевидно, говориться за підсумками його побачення з українським і французьким президентами. Але яку угоду має на увазі Дональд Трамп?

Справедливий мир? Мир на засадах сили, про який він говорив у Парижі? Чи капітуляцію України перед Росією, яка створить можливість поглинання нашої держави, якщо не зараз, так у найближчому майбутньому?

І коли Дональд Трамп звертається до Путіна, якого, за його словами, він добре знає, а я як вважаю, ні, не дуже добре, то на що він розраховує? На те, що російський президент відразу ж скаже, що він готовий до перемовин з Україною на тих умовах, які задовольнили б обраного американського президента і його команду і зберегли б їхню політичну репутацію? Або на тих умовах, які ми зараз, цими днями, чуємо від російського президента, від його міністра закордонних справ, від російських пропагандистів?

Умовах, які, фактично, передбачають капітуляцію України. Та ще й під тиском того, що інакше Російська Федерація готова використовувати свій знаменитий "Орешник", а може щось більше, на що натякає Дональд Трамп, й не тільки проти України, але й проти країн Європи, проти країн, які є союзниками Сполучених Штатів. Так чи варто їхати на урочисте відкриття собору Нотр-Дам, щоб створювати ризик того, що цей Нотр-Дам просто буде знищений якимось російським прямим попаданням?

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Це, звичайно, риторичне питання, але я хотів би мати на нього не риторичну відповідь. І от тут є найбільш важливе питання, питання усього президентства Дональда Трампа. Що робитиме американський президент після своєї інавгурації? Він вважає, що Росія послаблена у зв'язку з війною в Україні та станом своєї економіки. Я абсолютно не сумніваюсь, що саме це йому говорять соратники. І я також вважаю, що ситуація з російською економікою залишає бажати кращого. Однак ніхто з нас не знає, якими є російські ресурси на подальше продовження війни в Україні і як ці ресурси оцінює сам Володимир Путін.

Отже, якщо Володимир Путін не буде звертати уваги на всі ці заклики Дональда Трампа, буде продовжувати війну, або буде пропонувати умови, які є катастрофічними для українського народу і принизливими для Сполучених Штатів, для їхнього суспільства, навіть для їхнього президента та його адміністрації, що в цій ситуації буде робити Дональд Трамп?

Щось або нічого? Це і є головне питання, на яке ми отримуємо відповідь у січні 2025 року. Не відразу, звичайно, я б сказав з січня 2025 року.

Однак я не хотів би, щоб хтось мав сумніви, що попереду дуже непрості часи. З таким сприйняттям світу, з таким уявленням про українські жертви, які потрібні для того, щоб ми з вами просто вижили, нас чекають дуже непрості часи, я б сказав, звикання до адекватності.

І що б вам хто не говорив обраний президент Сполучених Штатів, жертви українців у цій війні не були безглуздими й не були даремними. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, а не політиків з інших країн, навіть тих, які нам допомагають оцінювати даремність чи не даремність наших жертв.

Окрім американських виборців, навіть якщо їх певна більшість, існує ще й Бог, який все бачить, все знає, й оцінки якого в історії є набагато більш серйозними, ніж оцінки будь-якого електорату і підтримка будь-яких мільярдерів. Маємо це пам'ятати у наступні непрості місяці та роки.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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