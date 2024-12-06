Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Хотів почути реальні сигнали від Кремля, але звернувся не за адресою: Інтерв'ю Лаврова Карлсону
OPINION

Хотів почути реальні сигнали від Кремля, але звернувся не за адресою: Інтерв'ю Лаврова Карлсону

Віталій Портников
6 грудня, 2024 п'ятниця
20:49
Погляд

Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров перетворився на звичайнісінького пропагандиста політики РФ, а не на людину, яка ухвалює рішення

Зміст

В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров фактично повторив ті самі умови, які і він сам, і президент РФ Володимир Путін, та й інші російські чиновники завжди висували, коли йшлося про перемовини, які мають покласти край російсько-українській війні.

Лавров пропонує базуватися на Стамбульських угодах, але визнавати "реалії на землі". Він підкреслює, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області анексовані Росією і тепер є невіддільною частиною її території. Також нагадує про утиски російської мови, культури, так званої української православної церкви московського патріархату. Тобто фактично виконує всю ту обов'язкову програму, яку завжди виконує кожний російський чиновник і пропагандист, коли мова йде про війну з Україною.

Однак я не став би сприймати ці заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства як якісь серйозні сигнали. Хоча сам Лавров якраз говорить про сигнали, зокрема коли коментує удар так званою ракетою "Орешник". Саме цей удар він називає сигналом для Заходу після того, як був застосований дозвіл бити далекобійними ракетами західного виробництва по суверенній території РФ.

Чому Лавров не надсилає сигнали? Тому що насправді він не має для цього жодних повноважень. Можна було б вже помітити, що очільник російського зовнішньополітичного відомства перетворився на звичайнісінького пропагандиста політики РФ, а не на людину, яка ухвалює рішення.

Читайте також: Захід — Росія: приручити людожера не вийде

Рішення ухвалюються у вузькому колі російського президента, до якого Лавров, очевидно, не входить. Багато хто зі спостерігачів взагалі висловлює сумнів, що міністр закордонних справ РФ був заздалегідь поінформований про плани президента Володимира Путіна розпочати так звану велику війну проти України.

І в цій ситуації Лаврову не залишається нічого іншого, як відвідувати ці міжнародні зустрічі, до участі в яких його ще допускають, та повторювати ці пропагандистські тези, які йому пропонують висловлювати на тих міжнародних зустрічах.

З цієї точки зору його інтерв'ю Такеру Карлсону могло, можливо, свідчити про те, яка реальна вимова англійської мови у випускника московського інституту міжнародних взаємин та колишнього представника РФ в ООН (бачите, який є насправді рівень професіоналізму в Москві?), але зовсім не про те, що не змінилося уявлення Володимира Путіна, як мають виглядати російсько-українські перемовини та домовленості.

А про те, що Путін поки що не відмовився від своїх класичних підходів, ми можемо дізнатися зі слів його самого або тоді, коли певні тези висловлюють представники російських спецслужб. Але реальні перемовини відбуваються не на рівні Лаврова, а на рівні очільників саме цих спецслужб. Скажімо таких, як голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Нагадаю, коли у Вашингтоні побоювалися можливості застосування Російською Федерацією ядерної зброї у російсько-українській війні, тоді був залучений трек саме консультацій директора ЦРУ США Вільяма Бернса та директора служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

А з Сергієм Лавровим ніхто навіть не подумав розмовляти, тому що, по-перше, невідомо про що, а по-друге, невідомо наскільки Володимир Путін буде прислухатися до порад Лаврова.

Читайте також: Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них

Як і в багатьох авторитарних країнах, міністерство закордонних справ РФ перетворилося на звичайнісіньку декорацію дипломатії, тому що, коли ніхто незацікавлений у класичній дипломатії, а управління країною йде по лінії спеціальних служб, то саме керівники цих служб і вирішують, як будуть виглядати стосунки із Заходом.

Якщо насправді Такер Карлсон хотів почути якісь реальні сигнали від Кремля перед тим, як новий президент США Дональд Трамп буде намагатися ініціювати перемовний процес з президентом РФ Володимиром Путіним, він явно звернувся не за адресою.

Щоб зрозуміти, що насправді відбувається у кремлівських коридорах, чи розглядає там хтось можливість перемовин з Києвом та замороження російсько-української війни, потрібно було б розмовляти з абсолютно іншими представниками російського керівництва. Однак ті люди, як правило, не є публічними й ніяких серйозних інтерв'ю не дають.

Мені здається, ще одним індикатором цього є те, коли Лавров говорить про так звані Стамбульські угоди як про платформу для подальшої домовленості між Росією та Україною, він не може не помічати, що міністерство закордонних справ РФ не відігравало ніякої провідної ролі у досягненні цих угод і в організації зустрічей на рівні Москви та Києва. Навіть, якщо погодитися, що якісь угоди дійсно були. 

Читайте також: Єрмак у Вашингтоні: що вирішили

Головними постатями там були представники адміністрації президента РФ, той самий Володимир Мединський, який є помічником президента Путіна, або люди з неформального кола, якому Путін може довіряти, – олігарх Роман Абрамович, який був залучений у перемовному процесі на перших його етапах і, як вважають, продовжує бути постаттю, що може здійснювати навіть сьогодні певні посередницькі послуги на лінії Київ – Москва. Але не Лавров!

Коли Лавров розповідає, що РФ і США мають співпрацювати заради всесвіту, це швидше за все його сигнал не Америці, а російському президенту, який має бачити, як його міністр закордонних справ взагалі сприймає історичну роль Володимира Путіна.

Західні дипломати, коли коментували промову Сергія Лаврова на сесії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка відбувалася на Мальті, казали, що слухали ніби виступ з паралельного всесвіту. Ця оцінка характеризує й інтерв'ю Сергія Лаврова Такеру Карлсону, і відповідає на питання: заради якого такого всесвіту Москва могла б співпрацювати з Вашингтоном? Очевидно, що не заради того всесвіту, який насправді існує, а заради того самого всесвіту, який існує в голові російського президента Володимира Путіна і який змушений пропагувати міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров при першій ліпшій нагоді, щоб залишитися при посаді. 

 

 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Україна
ООН
Володимир Путін
Захід
Сергій Лавров
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віталій Портников
переговори з РФ
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Бен Ходжес
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Генерал США Ходжес: мобілізаційний вік в Україні надто високий, а в армії достатньо роботи для жінок
Євгенія Кравчук
Автор Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
Верховна Рада
Автор Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
22:21
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед поранених немовля
22:18
Каха Каладзе
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
21:54
Starlink
SpaceX уклала контракт з США на розширення доступу України до Starshield
21:44
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський 7 грудня відвідає Францію та зустрінеться з Макроном і Трампом
21:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
21:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються зайняти вогнетривкий завод та закріпитися: ситуація в Часовому Яру. Колонка Сергія Згурця
21:30
Оновлено
ракета
РФ ударила ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є загиблі, серед поранених 6-річна дитина
21:25
Латвія
Головного редактора "Sputnik Латвія" засудили до двох років за ґратами
21:01
Єгор Твердохліб, Кривбас
В УПЛ назвали найкращого футболіста та тренера у листопаді
20:53
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Фʼюрі: визначився транслятор супербою, де дивитись в Україні
20:15
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заборонила у своїй країні використання 324 видів зброї: її планують передати Україні
20:00
OPINION
блог Олексій Біловол
Росія прагне втілити в Україні сценарій Руїни
19:54
Посол Зварич розповів про ситуацію з видачею закордонних паспортів українцям призовного віку в Чехії
19:48
Андрій Єрмак
Угода про 100-річне партнерство України та Великої Британії перебуває на фінальній стадії, - Єрмак
19:34
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Якщо в Білорусі буде розміщена ракета "Орешник", Україна матиме офіційне право відновити ядерну зброю, - політолог Цибулько
19:23
російський окупант
Окупанти штрафуватимуть жителів Запорізької області за українську мову
19:20
Ексклюзив
1000 гривень
"Зимова єПідтримка": на програму можуть витратити приблизно 20 млрд грн, - економіст Пендзин
19:16
санкції проти Росії
ЄС веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку, - Bloomberg
19:14
Окупанти атакували Нікопольщину: поранено двох людей, пошкоджено автівку ДСНС
19:13
нафтопровід "Дружба"
До Чехії поновили постачання нафти через трубопровід "Дружба"
18:40
ЄБРР
ЄБРР надасть 80 млн євро на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
18:40
МЗС України
Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС
18:31
Київ, головна ялинка країни
У Києві запалили вогні на головній ялинці України
18:29
Іран виступив на підтримку диктатора Асада, пообіцявши надіслати зброю та радників до Сирії, - Reuters
18:21
бактерії, тест
Вчені попередили про поширення в Україні бактерій, стійких до антибіотиків, - The Independent
18:15
санкції проти рф
У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
18:10
Огляд
Коли "Черчилль на війні" не єдиний: що подивитися на вихідних
18:02
OPINION
Захід — Росія: приручити людожера не вийде
17:59
Ліонель Мессі, Неймар і Луїс Суарес
"У нас необмежений бюджет": у США заговорили про возз'єднання культового тріо Мессі, Неймара та Суареса
17:52
електроенергія, графіки відключень
Світла 7 грудня буде більше: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень
17:42
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломати перевіряють дані про затримання українця під час протестів у Грузії
17:35
Ексклюзив
Frankenburg Technologies
"Геніальне й прагматичне рішення": у Defense Express розповіли про естонські зенітні ракети, які планують виробляти в Україні
17:34
Ексклюзив
"Хапають людину і відкривають кримінальну справу": правоохоронець Лисянський про примусову мобілізацію на ТОТ
17:18
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика
17:17
Реджеп Тайїп Ердоган
"Давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії": Ердоган запропонував допомогу сирійському президенту Асаду, але отримав відмову
17:08
Ольга Стефанішина
Війна вимагає сильнішої відповідальності за несанкціонований доступ до реєстрів, - Стефанішина
17:03
Сирійські повстанці наблизилися до Хомса, третього за величиною міста Сирії, - ЗМІ
17:02
Віктор Орбан
Угорська спецслужба шпигувала за слідчими з ЄС, які раніше перевіряли компанію зятя Орбана, - Politico
16:58
Денис Пушилін
Примусова мобілізація на ТОТ: до суду скерували справу ватажка "ДНР" Пушиліна
16:53
Ярослава Магучіх
Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV