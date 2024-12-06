Невідомим залишається те, а що ж було на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хоча думаю, там якихось надсекретних речей немає, бо в цій війні всі карти лежать на поверхні з першого дня.

І останнє. Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до переговорів. Трамп дуже хотів би розв'язати питання до 20 січня.

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Путін робитиме все, щоб затягнути початок реальних переговорів. Але повторю те, що казав і раніше: він змушений буде сісти за стіл переговорів, як мінімум через страх обвалу ціни на нафту.

Вікно можливостей для якихось рішень буде відкритим до кінця весни. Якщо до травня-червня не буде рішень, різко зростає вірогідність, що війна затягнеться ще на рік.