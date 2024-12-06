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Головна Погляд Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них
OPINION

Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них

Вадим Денисенко
6 грудня, 2024 п'ятниця
10:04
Погляд

Коротко про інтервʼю Лаврова Такеру Карлсону

Зміст

Лавров доніс до американських мас таке:

  • ядерки не буде (хоча лякати будуть і після невдалої спроби запустити "Орешником" по Києву будуть думати, що б іще такого запустити.
  •  ⁠Росія тягне час, хоча і демонструє готовність до діалогу. При цьому, я залишаюся при думці, що вони спробують зірвати перший етап переговорів руками українців. Правда, це вже настільки очевидно, що тонкої гри тут їм не вдасться зіграти. Головне, нам не припуститися помилок.
  • Головна ціль цього інтервʼю — донести меседж: "Зупиніть постачання зброї, поки ми роздумуємо чи сідати за стіл переговорів".

Невідомим залишається те, а що ж було на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хоча думаю, там якихось надсекретних речей немає, бо в цій війні всі карти лежать на поверхні з першого дня.

І останнє. Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до переговорів. Трамп дуже хотів би розв'язати питання до 20 січня. 

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Путін робитиме все, щоб затягнути початок реальних переговорів. Але повторю те, що казав і раніше: він змушений буде сісти за стіл переговорів, як мінімум через страх обвалу ціни на нафту. 

Вікно можливостей для якихось рішень буде відкритим до кінця весни. Якщо до травня-червня не буде рішень, різко зростає вірогідність, що війна затягнеться ще на рік. 

Правда, в цей час Путін буде змушеним іти хоча б на часткову мобілізацію. І це буде вже дещо інша російська армія. Але ми маємо памʼятати, що РФ підготувала всю нормативку для того, щоб з 25 березня 2025 року мати можливість починати мобілізацію (не почати, а саме мати можливість почати).

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
Сергій Лавров
нафта
мобілізація
Війна з Росією
переговори з РФ
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