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OPINION

Росія хоче, аби перемовини з нею зірвала Україна

Вадим Денисенко
3 грудня, 2024 вiвторок
12:00
Погляд

Укотре про переговори, які вже почалися, але їх немає

Зміст

1. Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь (нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією). Власне необхідність Путіну взяти участь у переговорах — це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів.

2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок ("Орешник", навіть запущений на Київ, не змінює нічого). Єдина опція, яка в нього залишається — спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки йому це не вдається.

3. Я вже писав кілька разів, що головна дилема Путіна — психологічна (психіатрична). Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни — повернення Росії статусу геополітичного полюса світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. 

З іншого боку, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він — не Росія, а персонально він.

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4. А тепер найважливіше. Виходячи зі сказаного, варто звернути увагу на те, що його тактика затягування часу, найближчим часом може перетворитися на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів, або точніше від першої ітерації переговорів, де ініціатива повністю знаходиться в руках Вашингтона). Останні тижні ми всі аналізуємо американський план Келлога, забуваючи аналізувати порядок денний, який просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

  • нелегітимність влади в Києві;
  • терористичність Києва.

Окрім того, не треба забувати про Стамбульські домовленості й вимоги з обмеження ракетної зброї та ППО.

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5. Ми можемо допустити, що росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум, 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі й ставлячи свідомо принизливі вимоги з недопущення тих чи інших гравців до виборів. 

І тут вони ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат виборів. Хоча базовий сценарій для росіян зараз (повторюся — зараз, бо ситуація дуже динамічно змінюється в ледве не щоденному форматі) зірвати першу ітерацію переговорів руками України.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
Війна з Росією
переговори з РФ
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