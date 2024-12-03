1. Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь (нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією). Власне необхідність Путіну взяти участь у переговорах — це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів.

2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок ("Орешник", навіть запущений на Київ, не змінює нічого). Єдина опція, яка в нього залишається — спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки йому це не вдається.

3. Я вже писав кілька разів, що головна дилема Путіна — психологічна (психіатрична). Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни — повернення Росії статусу геополітичного полюса світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншого боку, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він — не Росія, а персонально він. Читайте також: Хто сказав, що Москві потрібен мир?

4. А тепер найважливіше. Виходячи зі сказаного, варто звернути увагу на те, що його тактика затягування часу, найближчим часом може перетворитися на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів, або точніше від першої ітерації переговорів, де ініціатива повністю знаходиться в руках Вашингтона). Останні тижні ми всі аналізуємо американський план Келлога, забуваючи аналізувати порядок денний, який просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про: нелегітимність влади в Києві;

терористичність Києва. Окрім того, не треба забувати про Стамбульські домовленості й вимоги з обмеження ракетної зброї та ППО. Читайте також: Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна