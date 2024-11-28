1. Путіну не вдалося зробити інформаційний бліцкриг і перелякати Захід ядерною війною. Через кілька днів після застосування балістичної ракети по Дніпру стало остаточно зрозуміло, що розрахунок Кремля провалено, а застосування Україною британських та американських ракет не несе (як мінімум, поки що) ядерної загрози для світу та України.

2. Зараз ми перейшли до другого етапу цієї битви (я б її назвав "передперемовною битвою"). І цей етап — це війна нервів. Як довго триватиме цей етап? Судячи з усього, як мінімум, кілька тижнів. Росіяни накопичили достатньо зброї для виснажливих для України обстрілів і кидають все, що мають з людської сили. Також варто звернути увагу на те, що зараз по людській силі і її накопиченню збіглося щонайменше два позитивних для Кремля фактори. Після Курська, коли зʼявилася загроза мобілізації без грошей, дещо збільшилася кількість контрактників, які до того займали вичікувальну позицію і чекали підвищення розцінок за контракт (вони просто злякалися, що буде мобілізація і грошей не заплатять). Окрім того, зараз закінчився осінній дембель, який також дав додаткові ресурси контрактників. Є ще третій фактор, поки теоретичний фактор — це обвал рубля. Цілком імовірно, що через це може відбутися ще один невеликий стрибок кількості тих, хто все ще роздумує про обмін життя на гроші. Тому, на жаль, наші прогнози про те, що люди в росіян мають закінчитися в листопаді — грудні, виявилися дещо помилковими. Зараз можемо говорити, що до березня-квітня ворог може вести мʼясні штурми. Читайте також: Путін грає у Карибську кризу-2

3. Перш ніж перейти до аналізу подальших дій Путіна, маю повторити те, що писав і говорив багато разів. Причин цієї війни є три: 1) Росія перестала бути третім полюсом світу; 2) Росія втратила необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі; 3) Путін вважав, що приєднавши Україну він зупинить десловʼянизацію Росії. У Кремлі думали, що швидка триденна війна дозволить розв'язати три питання. Зараз вже зрозуміло, що жоден із трьох пунктів Путіну не вдасться вирішити. Але це все одно головні фактори того, чому Путін хоче продовжувати війну. Мало того, він розуміє, що за будь-яких обставин в нього є гроші на ведення війни ще на півтора-два роки, а можливо і трохи більше (все залежить від нафтової кон'юнктури). Проти продовження війни говорять такі фактори: 1) Росія стає технологічно залежною від Китаю в галузях економіки 21 століття й у них є максимум 2-3 роки, щоб не перетворитися на країну, яка не може взагалі будувати свою економіку без Китаю; 2) Росія боїться обвалу ціни на нафту, якою лякає їх Трамп, що може спричинити внутрішні проблеми, адже грошей не вистачатиме ні на що. Простіше кажучи, в переговорному процесі У Путіна є дилема: продовжити війну і спробувати добитися поставлених у 2022 році цілей, що практично нереально, або ж відступити на крок назад і добитися зняття санкцій. Поки відповіді на це питання немає, перш за все, в самого Путіна.

4. Ядерний удар, про який так багато говорили різні російські політики, стає фактором сьогоднішньої політичної риторики (попри удар балістикою по Дніпру) через низку причин. Виглядає, як на мене, так: навколо Путіна є група радикалів (Патрушев, Ковальчуки й частково Чемезов та Вайно) - старі діди (крім Вайно), які хочуть бути більш радикальними за Путіна і грають в яструбів. І вони щиро вірять, що ядерний удар продовжить їм політичне життя, а Росії поверне велич. І вони починають качати Путіна публічно (головним спікером є Ковальчук, партнер Путіна в історичних дискусіях і, що не менш важливо, головний геронтолог Кремля, який доводить Путіну, що жити можна до 130 років). На жаль, виглядає так, що на відміну від Карибської кризи, коли був один публічний опонент Хрущова (Мікоян), зараз публічного опонента може й не бути (крім заяви Медвєдєва, про те, що "ми не божевільні" ми нічого не почули). Ядерний удар, в розумінні цих дідів зацементує їхню владу і владу їхніх дітей. Хоча це також міф. Є ще один персонаж — заступник глави адміністрації Путіна Кірієнко, який мовчазно на все це дивиться і вважає, що післяядерна ізоляція Путіна перетворить його (Кірієнка) на де-факто Президента. Читайте також: Третя світова війна? Допоможімо тим, хто її стримує 5. Хто цьому протистоїть? Як би це дивно не звучало, але це сам Путін. Або точніше — його страх. Путіна боїться не лише за своє життя, але й іще за дві речі: по-перше, він дуже боїться остаточної ізоляції. А ядерний удар з великою долею імовірності призведе саме до цього. По-друге, він боїться втратити свою главу в підручнику з історії. І ці дві речі є головними стримувальними факторами, як мінімум, сьогодні. І тому повторю те саме, що й казав тиждень тому: ядерна загроза нині мінімальна.