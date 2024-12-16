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У ВР подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини через його проросійську заяву

Катерина Єсікова
16 грудня, 2024 понедiлок
19:12
Суспільство Юрій Бойко

У Верховну Раду України подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зміст

Про це повідомляє голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Вигнати колаборантів з комітетів Ради – наш обов'язок. Або що ми можемо зробити з Бойком вже цього тижня", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що Юрчишин разом з Олександром Аліксійчуком та колегами по парламенту подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини на підставі того, що його туди подала вже розформована ОПЗЖ.

"Звісно, хотілося б викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би набрав чинності. Однак усунути його з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ", - наголосив нардеп.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". 

Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, реагуючи на проросійські заяви народного депутата Юрія Бойка, заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиним, хто винен у насильстві в Україні.

 

 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Верховна Рада
Юрій Бойко
Ярослав Юрчишин
Війна з Росією
ОПЗЖ
пропаганда
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